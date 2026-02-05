Aviões impedidos de levantar voo em Berlim por causa do mau tempo

Andreia Miranda
Há 31 min
Aeroporto de Berlim

A informação foi avançada esta manhã pelo próprio aeroporto

Todas as partidas no aeroporto de Berlim estão canceladas esta quinta-feira devido às condições meteorológicas adversas, depois da região da capital alemã ter sido atingida por neve fresca e chuva gelada.

A informação foi avançada esta quinta-feira de manhã pelo próprio aeroporto, que indica que a situação está relacionada com o estado do tempo.

"Devido às condições meteorológicas, não é possível levantar voo. Por favor, verifique o estado do voo junto da sua companhia aérea", lê-se no site.

