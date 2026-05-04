Novo motor de busca alemão permite verificar se os seus familiares eram nazis

Há 1h e 25min

Jornal Die Zeit lançou nova ferramenrta, que já foi acedida milhões de vezes e partilhada milhares de vezes

Um novo motor de busca que permite aos utilizadores pesquisar registos do Partido Nazi para descobrir se os seus antepassados eram membros filiados já foi acedido milhões de vezes desde que foi lançado no início deste mês.

A enorme base de dados foi disponibilizada pelo jornal alemão Die Zeit numa tentativa de “acabar com o silêncio nascido de uma vergonha mal colocada”, de acordo com um editorial da publicação. É gerida em conjunto com arquivos na Alemanha e nos Estados Unidos.

Uma captura de ecrã da página inicial da nova ferramenta de pesquisa do Die Zeit. (Die Zeit)

Fundado após a Primeira Guerra Mundial, o partido de Hitler só ganhou popularidade com o colapso económico da Grande Depressão. Houve um aumento acentuado no apoio ao partido durante as eleições de 1930 e, quando Hitler foi eleito três anos depois, aboliu todos os outros partidos, criando um movimento de massas que controlava todos os aspetos da vida alemã.

No final da década de 1930, a “grande maioria dos alemães apoiava Hitler e o Estado nazi”, de acordo com o Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos.

De acordo com o Die Zeit, 10,2 milhões de alemães aderiram ao partido nos 20 anos depois de 1925 e, no seu auge, no final da Segunda Guerra Mundial, contava com cerca de 9 milhões de membros.

Nos últimos dias da guerra, os nazis tentaram destruir a vasta coleção de cartões de filiação do partido, mas estes foram salvos no último minuto e posteriormente entregues aos americanos. Foram então armazenados no Centro de Documentação de Berlim, mas mais tarde transferidos para os Arquivos Federais Alemães, com cópias também nos Arquivos Nacionais dos EUA, informou o jornal.

Multidões enormes no recinto de comícios do Partido Nazi em Nuremberga. (Everett/Shutterstock)

Uma porta-voz do Die Zeit disse à CNN que o novo site foi acedido milhões de vezes e partilhado milhares de vezes.

Christian Staas, chefe do departamento de história do Die Zeit, disse à CNN que houve uma resposta esmagadora ao motor de busca. Explicou que, em média, 75 mil pessoas procuram os Arquivos Federais Alemães para obter esta informação todos os anos e, quando os Arquivos Nacionais dos EUA disponibilizaram os registos online, a procura foi tão intensa que o site ficou temporariamente fora de serviço.

O Die Zeit obteve acesso a esses registos e, com a ajuda da IA, desenvolveu uma “opção de pesquisa conveniente”, disse Staas. “Este nível de interesse parece relativamente novo e tenho a certeza de que o facto de a maioria dos antigos membros do NSDAP (partido nazi), ou de pessoas envolvidas em crimes nazis ou crimes de guerra, já não estarem vivos torna mais fácil para muitas pessoas fazerem perguntas sobre a sua própria história familiar”.

“Nas sondagens de opinião, apenas muito poucos alemães afirmam que os seus antepassados apoiaram o regime nazi e muitos acreditam que as suas famílias se opuseram a Hitler. É óbvio que isso não pode ser verdade. Talvez o nosso motor de busca ajude as pessoas a chegar a uma visão mais realista do passado”, acrescentou.

Algumas das pessoas que pesquisaram os registos partilharam as suas reações com o Die Zeit depois de descobrirem que as suas suspeitas se confirmaram.

“Os meus sentimentos estão confusos neste momento”, escreveu uma pessoa, identificada apenas como Katha1927, que suspeitava que ambos os seus avós se tinham filiado no partido. “Pergunto-me qual a data de adesão que considero pior: 1931 – tão cedo, já tão convencidos? Ou 1941 – apesar de já saberem tanto?”.

Outra, identificada como “dudettes”, disse: “Durante mais de 40 anos perguntei-me se o meu bisavô era membro. Ele era engenheiro ferroviário durante a era nazi e entrava sempre em fúria quando o tema da guerra era abordado. Pergunta respondida. Obrigada, ZEIT. Mesmo que doa terrivelmente”.

Uma pessoa identificada como ‘Tia Horst’ disse que a sua pesquisa familiar se tinha sempre centrado anteriormente num ramo judeu, que, segundo ela, foi “exterminado pelo Holocausto”.

A pessoa disse ter descoberto “o marido ‘ariano’ de uma tia-avó judia”, que se filiou ao partido nazi em 1933. “A sua esposa, de quem provavelmente se divorciou, foi assassinada em maio de 1942 pelos gases de escape de um camião em Kulmhof (campo de extermínio)”, escreveu.

Christine Schmidt, codiretora da Wiener Holocaust Library em Londres, descreveu o motor de busca como uma “bênção para os estudos sobre o período nazi”.

“No seu auge, o partido nazi tinha cerca de 8 milhões de membros”, disse, “com pessoas a aderirem por uma variedade de razões: um sentimento de desespero económico, o apelo do nacionalismo e da liderança carismática, ou devido ao seu próprio antissemitismo”.

Christine Schmidt afirmou que a acessibilidade dos dados do arquivo “representa um passo significativo em termos de reflexão nacional e internacional sobre este período e o horror que dele resultou”, acrescentando que “numa era de crescente desinformação sobre a história do Holocausto, isto é também um lembrete do poder da documentação original e da sua capacidade probatória face à negação ou distorção dos factos do período”.