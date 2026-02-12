Munique e o futuro da segurança europeia

Há 58 min

Se a Alemanha falhar na sua reconstrução estratégica e económica, a Europa ficará suspensa entre dependência americana e vulnerabilidade russa

A Conferência de Segurança de Munique de 2026 decorre num momento de transição estrutural da ordem internacional. A guerra prolonga-se na Ucrânia, o multilateralismo enfraquece e o vínculo atlântico já não é politicamente automático. A questão central deixou de ser a estabilidade. É a capacidade europeia de a garantir.

Em 2026, essa arquitetura não está em colapso. Está sob pressão constante. E pressão prolongada transforma estruturas.

Vivemos numa era de vulnerabilidade sistémica. A guerra já não é apenas militar; é industrial, tecnológica, financeira, energética e de informação. A dissuasão mede-se não apenas em capacidades, mas em resiliência institucional, infraestruturas soberanas e clareza estratégica. A segurança deixou de ser um sector do Estado. Passou a ser a sua lógica organizadora.

O tema deste ano, “Under Destruction”, não é retórica académica. É diagnóstico político. As normas são contestadas. As alianças são testadas. As instituições estão sob pressão. A ordem liberal não desapareceu, mas perdeu densidade normativa. Continua de pé, mas já não é indiscutível.

Munique é o lugar onde essa erosão se torna visível. Entre autonomia europeia e coesão transatlântica, entre risco e responsabilidade, entre poder e legitimidade, o debate deixou de ser técnico. Tornou-se existencial.

É impossível compreender esta edição sem regressar a 2025. O discurso de J.D. Vance marcou um ponto de inflexão psicológico na relação atlântica. Não foi apenas mais uma exigência de maior investimento europeu em defesa. Foi algo mais profundo. Ao sugerir que o problema central do Ocidente residia nas próprias democracias europeias, nas suas regulações, na sua leitura da liberdade e na sua arquitetura institucional, Vance introduziu um elemento novo na equação estratégica.

A solidariedade deixava de ser automática e passava a ser condicional. A NATO deixava de ser apenas uma aliança geopolítica e tornava-se, implicitamente, uma aliança cultural. O vínculo atlântico deixava de assentar exclusivamente na ameaça externa e passava a depender de compatibilidades internas. A Europa percebeu, nesse momento, que o debate já não era apenas sobre percentagens do PIB, era sobre convergência de visão.

Entre Munique 2025 e Munique 2026, o mundo acelerou. A guerra na Ucrânia entrou numa fase de negociação intermitente, com Washington a explorar soluções que podem significar estabilização ou congelamento estratégico favorável a Moscovo. O dossier iraniano regressou ao centro da agenda, num equilíbrio regional cada vez mais frágil. As Nações Unidas continuam a existir, mas com autoridade diminuída. O multilateralismo não colapsou, mas deixou de ser mecanismo eficaz de contenção.

2026 impõe-se, assim, como ano de escolhas estruturais. Não apenas para Kiev, não apenas para o Médio Oriente, mas para a própria Europa. A questão já não é saber se o continente deve investir mais em defesa. A questão é saber se quer assumir o custo político de existir como potência.

É aqui que a Alemanha ocupa o centro da equação.

Durante décadas, Berlim construiu influência através da economia. Era o motor industrial da Europa, o guardião da disciplina financeira, o estabilizador em tempos de crise. A segurança era assumida pela França. A Bundeswehr existia, mas não definia a identidade estratégica alemã.

A “Zeitenwende” foi o reconhecimento de que essa fase terminou. O que hoje se observa não é apenas aumento orçamental. É reforma estrutural de processos, aceleração legislativa, investimento industrial, reorganização do aparelho de defesa, discussão séria sobre reservas e capacidade de mobilização. É a tentativa deliberada de converter peso económico em gravidade estratégica.

Mas este movimento é inevitavelmente ambivalente. A Europa precisa de uma Alemanha mais forte na segurança. Ao mesmo tempo, a memória histórica europeia é longa. A liderança alemã tem de ser exercida com integração, não com imposição. O desafio é liderar sem reabrir fantasmas.

Ainda assim, a alternativa é mais inquietante. Se a Alemanha falhar na sua reconstrução estratégica e económica, a Europa ficará suspensa entre dependência americana e vulnerabilidade russa. Se tiver sucesso, o centro de gravidade da segurança europeia deslocar-se-á de forma estrutural para Berlim. Não apenas economicamente, mas politicamente e militarmente.

Munique é o palco onde essa transição se expõe. O debate não é apenas quantos sistemas de defesa aérea serão produzidos ou quantos milhares de milhões serão investidos. É quem garante a estabilidade europeia num mundo em que Washington redefine prioridades internas e externas com crescente volatilidade.

A Europa enfrenta, neste momento, uma decisão que é simultaneamente estratégica e civilizacional. Pode continuar a agir como espaço económico protegido por um escudo externo, ou pode assumir que voltou a viver num tempo em que o poder organiza a ordem. Isso implica explicar às sociedades que autonomia tem custo, que resiliência exige investimento e que a segurança não é abstrata, é industrial, tecnológica e política.

O risco maior não é o conflito direto. É a erosão gradual da capacidade europeia de decisão. É a transformação da Europa num espaço que reage, mas não define. Munique expõe essa vulnerabilidade com desconforto.

“Under Destruction” descreve o sistema internacional, mas também descreve a encruzilhada europeia. A arquitetura que sustentou décadas de estabilidade já não é garantida por inércia. Requer decisão consciente.

Se 2025 foi o ano em que a Europa percebeu que o vínculo atlântico podia ser condicionado por alinhamentos ideológicos, 2026 será o ano em que terá de decidir se aceita essa condição ou se constrói margem estratégica própria. A Alemanha posiciona-se para liderar essa resposta. A França observa e ajusta. Os Estados mais pequenos procuram garantias. Moscovo testa limites. Washington mede conveniências.

A História não recompensa hesitações prolongadas.

2026 não será um ano de equilíbrio confortável. Será um ano de clarificação. E, em Munique, essa clarificação deixa de ser discurso académico. Torna-se responsabilidade política.

A pergunta já não é se a ordem internacional está sob pressão. A pergunta é quem está disposto a sustentá-la quando o peso aumenta.