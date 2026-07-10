Alemanha vai abandonar base militar em Erbil, no Iraque, até setembro

Há 49 min

Notícia está a ser avançada pela revista Der Spiegel, que liga a decisão à redução das tropas que os EUA têm destacadas no estrangeiro

A Alemanha vai retirar as suas tropas da cidade de Erbil, no norte do Iraque, e encerrar a sua base militar local, depois de os Estados Unidos terem retirado uma força de proteção como parte dos seus próprios planos de redução de tropas destacadas no estrangeiro.

A notícia foi avançada esta sexta-feira pela revista alemã Der Spiegel, que indica, com base em informações de uma comissão parlamentar de defesa, que as tropas alemãs deverão abandonar o Iraque até ao final de setembro.

Atualmente, cerca de 30 soldados estão estacionados naquela base militar, junto ao aeroporto de Erbil, adianta a publicação.

A Alemanha já reduziu drasticamente a sua presença no Médio Oriente devido aos riscos de segurança representados pela guerra dos EUa e de Israel contra o Irão, iniciada a 28 de fevereiro e ainda sem fim à vista.

Um porta-voz do Ministério da Defesa alemão diz que foi realizada uma reunião informativa e que a Alemanha planeia reduzir o número de soldados na região a longo prazo, sem fornecer detalhes sobre o calendário ou o número de tropas envolvidas, logo, sem confirmar as informações avançadas pela Der Spiegel.

"Quero sublinhar que estamos apenas a reduzir a nossa presença; serviços de apoio vitais, como os destinados aos Peshmerga, serão mantidos, [e] para este efeito, uma equipa de conselheiros militares permanecerá na embaixada", adiantou o porta-voz da Defesa.

As tropas alemãs estão estacionadas em Erbil há vários anos, integradas na coligação internacional de combate ao autoproclamado Estado Islâmico, fornecendo treino, aconselhamento e apoio às forças curdas Peshmerga.

Questionado se os planos dos EUA contribuíram para esta mudança, o porta-voz disse que a decisão foi tomada em coordenação com os parceiros.

"Nenhum parceiro sozinho é decisivo aqui, é a decisão de todos juntos", garantiu em conferência de imprensa.