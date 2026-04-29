Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

UNICEF. Mais de 20 milhões de crianças e famílias em risco devido aos cortes nos fundos

Agência Lusa , AM
Há 2h e 34min
UNICEF (Getty Images)

Cinco países são responsáveis pela queda

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alertou terça-feira que mais de 20 milhões de crianças e famílias estão em risco devido à falta de financiamento internacional.

A agência alertou em comunicado que 2025 registou a maior queda anual na cooperação internacional, com uma redução de 23% na ajuda, alertando estes que cortes que podem ter efeitos diretos nas crianças num contexto de crescente instabilidade global.

Cinco países são responsáveis pela queda - 95,7% - incluindo Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França.

A UNICEF afirmou que os progressos alcançados até à data estão em risco, incluindo a redução de 60% da mortalidade infantil desde 1990 e o acesso facilitado a vacinas, água potável e educação, o que salvou pelo menos 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos, o equivalente a uma vida a cada 10 segundos.

É o caso de Sebastián, um jovem de 19 anos que cresceu na região do Cauca, na Colômbia, uma região fortemente afetada por conflitos e pela presença de grupos armados, e que recebeu formação da UNICEF sobre os riscos representados pelos engenhos explosivos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"No meu município e no meu departamento, há crianças que se juntam a grupos armados com apenas 12 anos, mas graças à ajuda e à UNICEF, consegui ter a minha própria vida. A educação abriu-me portas e permitiu-me libertar-me dos hábitos que vejo todos os dias entre rapazes e raparigas da minha geração, que são forçados a participar no cultivo de coca e são recrutados por grupos armados", frisou à agência.

Por todas estas razões, a UNICEF instou os países a promoverem o financiamento contínuo e a comprometerem-se coletivamente com os direitos das crianças, para que mais de 11 milhões de crianças não fiquem sem acesso à água e ao saneamento básico, e dois milhões sem acesso à educação.

Temas: Alemanha Eua Reino Unido Japão França
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Trump diz que Carlos III conseguiu fazer com "que os democratas se levantassem"

Há 2h e 27min

Trump vai figurar em novos passaportes dos EUA alusivos a 250.º aniversário da Independência

Há 2h e 40min

Ex-diretor do FBI diz "não ter medo" de acusações da administração Trump

Há 2h e 58min

Exclusivo: ex-diretor do FBI indiciado por alegada "ameaça" contra Trump

Ontem às 23:37
Mais E.U.A.

Mais Lidas

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

Ontem às 14:29

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

Ontem às 20:20

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Ontem às 11:06

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

Ontem às 12:15

Choque no Médio Oriente: Emirados Árabes Unidos anunciam saída da OPEP

Ontem às 13:48

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

27 abr, 16:48

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

27 abr, 08:42

"Sucesso" ou Sorte? Os erros críticos de segurança que colocaram a vida de Trump em risco

Ontem às 08:00

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:27