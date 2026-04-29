UNICEF. Mais de 20 milhões de crianças e famílias em risco devido aos cortes nos fundos

Há 2h e 34min

Cinco países são responsáveis pela queda

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) alertou terça-feira que mais de 20 milhões de crianças e famílias estão em risco devido à falta de financiamento internacional.

A agência alertou em comunicado que 2025 registou a maior queda anual na cooperação internacional, com uma redução de 23% na ajuda, alertando estes que cortes que podem ter efeitos diretos nas crianças num contexto de crescente instabilidade global.

Cinco países são responsáveis pela queda - 95,7% - incluindo Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França.

A UNICEF afirmou que os progressos alcançados até à data estão em risco, incluindo a redução de 60% da mortalidade infantil desde 1990 e o acesso facilitado a vacinas, água potável e educação, o que salvou pelo menos 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos, o equivalente a uma vida a cada 10 segundos.

É o caso de Sebastián, um jovem de 19 anos que cresceu na região do Cauca, na Colômbia, uma região fortemente afetada por conflitos e pela presença de grupos armados, e que recebeu formação da UNICEF sobre os riscos representados pelos engenhos explosivos.

"No meu município e no meu departamento, há crianças que se juntam a grupos armados com apenas 12 anos, mas graças à ajuda e à UNICEF, consegui ter a minha própria vida. A educação abriu-me portas e permitiu-me libertar-me dos hábitos que vejo todos os dias entre rapazes e raparigas da minha geração, que são forçados a participar no cultivo de coca e são recrutados por grupos armados", frisou à agência.

Por todas estas razões, a UNICEF instou os países a promoverem o financiamento contínuo e a comprometerem-se coletivamente com os direitos das crianças, para que mais de 11 milhões de crianças não fiquem sem acesso à água e ao saneamento básico, e dois milhões sem acesso à educação.