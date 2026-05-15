Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Merz volta a visar os EUA: "Não recomendaria aos meus filhos" que fossem estudar ou trabalhar para lá

António Guimarães
Há 29 min
Friedrich Merz em encontro com católicos alemães (Matthias Schrader/AP)

 

 

Depois de ter irritado Donald Trump por ter falado em humilhação no Irão, o chanceler da Alemanha volta a tecer palavras que podem complicar as relações

O chanceler da Alemanha parece continuar investido numa retórica anti-Estados Unidos. Depois de ter sugerido que o Irão estava a humilhar o seu adversário na mesa das negociações, Friedrich Merz foi mais longe, trazendo para a discussão uma questão pessoal.

Num encontro de católicos alemães na cidade de Wuerzburg, o chefe do governo da Alemanha recebeu uma grande ovação depois de nova tirada polémica: “Eu não recomendaria aos meus filhos que fossem para os Estados Unidos para ter educação ou trabalhar”.

Na visão de Friedrich Merz, o “clima social que se desenvolveu de repente” não aconselha a esse tipo de aventuras, sendo que “até os mais instruídos têm grande dificuldade em encontrar um trabalho na América”.

Em sentido contrário, Friedrich Merz defendeu que poucos países oferecem oportunidades aos jovens como a Alemanha: "Quero encorajar-vos a manterem-se otimistas. Apesar dos muitos desafios, podemos conseguir. É a minha firme convicção que há poucos países no mundo que oferecem oportunidades tão tremendas, especialmente para os jovens, como a Alemanha oferece".

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O chanceler da Alemanha vinca, assim, a sua posição contra a administração Trump, mostrando-se pouco impressionado com as ameaças do presidente dos Estados Unidos, que o acusou de estar a fazer um trabalho “terrível” como líder, tendo inclusive anunciado a retirada de cinco mil soldados estacionados em território germânico.

Talvez sabendo dos apetites da Casa Branca, Friedrich Merz quis deixar um pequeno elogio, confessando-se como um “grande admirador da América”, sendo que “neste momento a minha admiração não está a aumentar”.

Palavras que valeram risos e aplausos da plateia, mas que certamente não vão ser bem recebidas por Donald Trump, que pode encontrar aqui novo motivo para renovar os atritos que tem mantido com a Europa.

Temas: Alemanha Donald Trump EUA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Merz volta a visar os EUA: "Não recomendaria aos meus filhos" que fossem estudar ou trabalhar para lá

Há 29 min
00:36

As imagens de um grande incêndio em plena Rússia após ataque da Ucrânia

Há 1h e 9min

Um dos criminosos mais conhecidos da Irlanda é candidato ao lugar do ex-ministro das Finanças

Há 1h e 23min

O maior ataque aéreo russo desde o início da guerra fez dezenas de mortos e feridos em Kiev. Ucrânia prepara resposta

Há 3h e 54min
Mais Europa

Mais Lidas

Venda do BPN regateada até à última hora permitiu ver os milhões de Isabel dos Santos e entrar na operação Lava Jato

Ontem às 07:30

Boas notícias para os senhorios: IRS das rendas desce com retroativos a 1 de janeiro. Novo pacote fiscal será publicado ainda em maio

Ontem às 16:47

Seis meses de licença parental pagos a 100% e extensão de contratos a termo. Eis como o Governo espera resolver problemas com a reforma laboral

Ontem às 17:47

Um terço dos candidatos à GNR chumbou nos testes psicológicos. Na Guarda "não há lugar para comportamentos contra direitos humanos"

13 mai, 06:48

Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou

10 mai, 22:00

Mais de 20 alunos e professores atingidos por intoxicação alimentar na Faculdade de Medicina do Porto

13 mai, 20:13

Escreveu um livro para ajudar os filhos a superar a morte do pai. Quatro anos depois, é condenada a prisão perpétua pelo seu envenenamento

13 mai, 22:24

"Decadência é tão grande que chega a ser difícil esconder". Agora Putin tem mesmo de jogar mas "todas as opções são más"

Ontem às 08:00

Salários milionários, casas e carros com motorista: os privilégios dos patrões das maiores empresas portuguesas

Hoje às 07:32

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

Ontem às 18:17

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

Hoje às 10:38

Habitações impreparadas e bombeiros que não sabem como apagar os incêndios: os perigos de carregar um carro elétrico em casa

Hoje às 07:00