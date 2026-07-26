Governo alemão diz que tudo indica que atropelamento na marcha LGBTQ+ tenha sido um ataque terrorista islâmico

Há 1h e 5min

Abdul B. seria simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico e já tinha sido condenado anteriormente

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, disse este domingo que todas as provas relacionadas com o ataque na marcha LGBTQ+, deste sábado, apontam, até ao momento, para um ataque terrorista islâmico.

“Estamos perante um suspeito que já tinha chamado a atenção anteriormente devido a um elevado número de delitos criminais, à sua radicalização e à sua ligação ao meio islâmico”, referiu Dobrindt durante uma conferência de imprensa perto do local do ataque.

Suspeito do ataque a marcha LGBTQ+ apontado como simpatizante do Estado Islâmico

O suspeito do ataque na Marcha do Orgulho LGBTI+, em Berlim, seria simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico, já condenado anteriormente, sendo que o ataque já motivou reações de vários países europeus.

Segundo os meios de comunicação social alemães Der Spiegel e o jornal Bild, Abdul B., apontado como principal suspeito do ataque, tinha tentado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria em 2025, mas tinha sido detido no Líbano.

Cidadão alemão, tinha sido repatriado para o seu país, onde foi condenado em 2026, num outro processo, segundo estes meios de comunicação, por "preparação de um ato de violência grave que colocava em risco a segurança do Estado".

Detido iraniano alegado cúmplice de autor de ataque

Um cidadão iraniano foi este domingo detido suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento em massa ocorrido sábado, durante a marcha do orgulho LGBTI+, em Berlim, que matou uma pessoa e feriu outras 16, avançam meios de comunicação alemães.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, que cita a RBB, a rádio e televisão de Berlim e Brandemburgo e a edição digital da revista Focus, o detido alegadamente acompanhava o principal suspeito daquele atropelamento, já identificado, mas que continua a monte.

O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTI+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 16 feridos. Alguns dos feridos estão em estado crítico.

“Trata-se de um cidadão iraniano que, no momento dos factos, se encontrava no banco do passageiro do veículo”, adiantou a Focus.

Também a RBB referiu, de acordo com as suas fontes, que o detido é “um homem de nacionalidade iraniana” que a polícia acredita que se encontrava no carro.

O principal suspeito, identificado como Abdul B., é simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), segundo apontaram vários meios de comunicação locais, entre os quais a Der Spiegel e o Bild.

Abdul B. continua está a ser procurado e é conhecido pelas autoridades como alguém que “pertence ao meio islamista”, segundo a Polícia.

Segundo as autoridades, uma ou mais pessoas terão abandonado a viatura após o embate, com transeuntes a relatarem ter sido esfaqueados após o incidente com o veículo.