Governo alemão diz que tudo indica que atropelamento na marcha LGBTQ+ tenha sido um ataque terrorista islâmico

Nuno Mandeiro , Com Lusa
Há 1h e 5min
Alexander Dobrindt (AP)
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Abdul B. seria simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico e já tinha sido condenado anteriormente

O ministro do Interior alemão, Alexander Dobrindt, disse este domingo que todas as provas relacionadas com o ataque na marcha LGBTQ+, deste sábado, apontam, até ao momento, para um ataque terrorista islâmico.

“Estamos perante um suspeito que já tinha chamado a atenção anteriormente devido a um elevado número de delitos criminais, à sua radicalização e à sua ligação ao meio islâmico”, referiu Dobrindt durante uma conferência de imprensa perto do local do ataque.

Suspeito do ataque a marcha LGBTQ+ apontado como simpatizante do Estado Islâmico

O suspeito do ataque na Marcha do Orgulho LGBTI+, em Berlim, seria simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico, já condenado anteriormente, sendo que o ataque já motivou reações de vários países europeus.

Segundo os meios de comunicação social alemães Der Spiegel e o jornal Bild, Abdul B., apontado como principal suspeito do ataque, tinha tentado juntar-se ao Estado Islâmico na Síria em 2025, mas tinha sido detido no Líbano.

Cidadão alemão, tinha sido repatriado para o seu país, onde foi condenado em 2026, num outro processo, segundo estes meios de comunicação, por "preparação de um ato de violência grave que colocava em risco a segurança do Estado".

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Detido iraniano alegado cúmplice de autor de ataque

Um cidadão iraniano foi este domingo detido suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento em massa ocorrido sábado, durante a marcha do orgulho LGBTI+, em Berlim, que matou uma pessoa e feriu outras 16, avançam meios de comunicação alemães.

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, que cita a RBB, a rádio e televisão de Berlim e Brandemburgo e a edição digital da revista Focus, o detido alegadamente acompanhava o principal suspeito daquele atropelamento, já identificado, mas que continua a monte.

O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTI+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 16 feridos. Alguns dos feridos estão em estado crítico.

“Trata-se de um cidadão iraniano que, no momento dos factos, se encontrava no banco do passageiro do veículo”, adiantou a Focus.

Também a RBB referiu, de acordo com as suas fontes, que o detido é “um homem de nacionalidade iraniana” que a polícia acredita que se encontrava no carro.

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O principal suspeito, identificado como Abdul B., é simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), segundo apontaram vários meios de comunicação locais, entre os quais a Der Spiegel e o Bild.

Abdul B. continua está a ser procurado e é conhecido pelas autoridades como alguém que “pertence ao meio islamista”, segundo a Polícia.

Segundo as autoridades, uma ou mais pessoas terão abandonado a viatura após o embate, com transeuntes a relatarem ter sido esfaqueados após o incidente com o veículo.

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Temas: Alemanha Abdul B. Marcha LGBTQ+ Berlim

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