Seguro vence no município com menor densidade populacional do país

Alcoutim é o município português com menor densidade populacional, apenas com 4,2 habitantes por quilómetro quadrado, quando a média nacional é de 117 habitantes por quilómetro quadrado

António José Seguro foi o candidato presidencial mais votado com 40,17% dos votos em Alcoutim, o município com a menor densidade populacional do país. Em segundo lugar ficou André Ventura, com 18,31% dos votos, e em terceiro, Marques Mendes com 16,62% dos votos. O Chega tinha sido o partido mais votados nas legislativas do ano passado enquanto a corrida à Câmara Municipal foi ganha por Paulo Paulino do PS.

O município de Alcoutim tinha apenas 2.401 habitantes em 2024, uma população maioritariamente feminina, em que as pessoas com mais de 65 anos de idade representavam 45,9% do total e os habitantes com menos de 15 anos eram apenas 6,4% do total, segundo dados do Pordata.

Apesar do reduzido número de habitantes, este município do distrito de Faro, no Algarve, tem 575,36 quilómetros quadrados e ocupa 0,6% do território nacional, sendo um dos 50 maiores municípios portugueses. Face à população reduzida e à vasta área que apresenta, Alcoutim é mesmo o município português com menor densidade populacional, apenas com 4,2 habitantes por quilómetro quadrado, quando a média nacional é de 117 habitantes por quilómetro quadrado.

A grande percentagem de população acima dos 65 anos leva a que Alcoutim apresente um índice entre o número de idosos (65 ou mais anos) e o número de jovens (com menos de 15 anos) elevado, de 7,15 em 2024, mas que ainda assim representa uma melhoria face ao índice de envelhecimento de 7,57 que registava em 2021. Esta melhoria também se refletiu no índice de sustentabilidade potencial, que mede o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, sendo que quanto mais alto for o número de população ativa, face à população idosa, maior é o indicador de sustentabilidade. Este índice passou de 1,01 em 2021 para 1,04 em 2024 em Alcoutim, enquanto a nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

Os indicadores de educação mostram que no ano letivo 2023/2024 existiam apenas 147 alunos matriculados no município de Alcoutim, todos no ensino pré-escolar e básico, sendo que no primeiro caso todos estão no ensino privado e, no segundo, todos estão no ensino público.

Apesar do número reduzido de população, segundo o Censos 2021, Alcoutim tinha mais alojamentos do que pessoas. Em 2021 existiam 3.595 alojamentos, mas destes, um pouco mais de metade diziam respeito a residências secundárias e apenas um terço se destinavam a habitação própria dos proprietários. Este valor contrasta com a média nacional, em que cerca de 70% dos alojamentos se destinam a habitação própria e apenas 18,5% se destinam a habitação secundária. Nos cinco concelhos mais próximos de Alcoutim apenas Castro Marim apresenta uma percentagem superior de habitações secundárias.

O elevado número de habitações coincide com o facto de Alcoutim se situar numa região predominantemente turística que registou em 2024 quase 15 mil dormidas.

Em termos de mercado de trabalho, Alcoutim caracteriza-se por apenas ter registadas em 2024 33 pessoas como estando desempregadas, o que se traduz numa taxa de desemprego, medida pelo rácio entre o número de pessoas inscritas no Instituto do Emprego e Formação Profissional e o valor da população ativa, de 2,9%. Apesar da reduzida taxa de desemprego, que é a mais baixa dos cinco concelhos mais próximos, o número de trabalhadores por conta de outrem também é muito reduzido: 189.

Em termos salariais, em 2023 e em média, os trabalhadores por conta de outrem neste município ganhavam 1.145.8 euros por mês, abaixo do ganho médio mensal recebido a nível nacional que era 1.460,8 euros.

Em termos de empresas, o município de Alcoutim é caracterizado por ter um total de 365 empresas, das quais 360 são microempresas, ou seja, empregam menos de 10 pessoas e o seu volume de negócios não ultrapassa os dois milhões de euros. Os ramos de atividade com mais pessoal empregado foram a agricultura, seguido da restauração.

No município de Alcoutim apenas existiam duas farmácias em 2023, ou seja, havia um rácio de 1.207 habitantes por farmácia, ainda assim, melhor do que o rácio a nível nacional que era de 3.412 habitantes por farmácia. Já em termos de acesso a hospitais, na região NUTS III, a que pertence o município de Alcoutim (Algarve), havia, em 2023, 1.137 camas hospitalares, num rácio de 426 habitantes por cama, maior que o rácio nacional que era de 298 habitantes por cama hospitalar.

Ainda em termos de serviços, em Alcoutim apenas existia em 2023 um balcão bancário e três caixas multibanco. Face a esta realidade, o rácio de habitantes por balcão era de 2.413, um valor abaixo do correspondente rácio a nível nacional que era de 3.760 habitantes por estabelecimento bancário. Já ao nível das caixas multibanco, o rácio era de 800 habitantes por caixa multibanco, enquanto o rácio nacional era de 863.