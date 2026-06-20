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Encontrado corpo de homem desaparecido em barragem no concelho de Alcácer do Sal

Agência Lusa , MJC
Há 44 min
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O alerta para o desaparecimento do homem, um brasileiro de 40 anos, foi dado às autoridades por um popular que se encontrava naquela albufeira do concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, pouco depois das 15:00

O corpo do homem que desapareceu hoje à tarde nas águas na barragem de Pego do Altar, na freguesia de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, já foi encontrado pelos bombeiros, disse a Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou à Lusa que “a vítima foi encontrada sem vida e resgatada para a margem da albufeira”.

O alerta para o desaparecimento do homem, um brasileiro de 40 anos, foi dado às autoridades por um popular que se encontrava naquela albufeira do concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal, pouco depois das 15:00.

A vitima, de acordo com o relato, “foi a banhos numa ‘perna’ da barragem do Pego do Altar, no sítio de Santa Susana, no rio Mourinho”, e “deu um mergulho e já não foi mais avistado”, relatou a fonte do comando sub-regional.

As autoridades iniciaram, de imediato, uma operação de busca e resgate aquático, tendo o corpo do homem sido encontrado na água às 16:46, segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral.

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“A vítima foi encontrada por operacionais dos Bombeiros de Grândola, que se encontravam numa embarcação. Visualizaram o corpo na água e foram retirá-lo e levá-lo para a margem”, disse a fonte.

No local, acrescentou, aguarda-se agora o desenrolar dos habituais parâmetros legais aplicáveis nestes casos, como a certificação do óbito pelo delegado de Saúde e posterior ordem do Ministério Público para a remoção do cadáver.

As buscas mobilizaram um total de 20 operacionais, apoiados por nove veículos terrestres e duas embarcações, incluindo meios das corporações de bombeiros de Grândola, Torrão e Alcácer do Sal, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica e Serviço Municipal de Proteção Civil de Alcácer do Sal.

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Temas: Alcácer do Sal Desaparecido Pego do Altar Barragem
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