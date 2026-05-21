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Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

Crianças abandonadas: a verdade está nos telemóveis

Há 47 min
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O caso das crianças abandonadas em Alcácer do Sal volta a demonstrar uma realidade cada vez mais evidente nas investigações criminais modernas: os telemóveis deixaram de ser meros instrumentos de comunicação para se tornarem autênticos arquivos da vida humana. Hoje, um dispositivo móvel consegue contar uma história quase completa sobre os passos, contactos, deslocações e decisões do seu utilizador. E é precisamente por isso que a perícia digital forense aos telemóveis da mãe e do padrasto poderá revelar-se decisiva para a reconstrução integral deste caso.

Num processo desta natureza, a investigação não depende apenas de testemunhos ou de versões contraditórias dos intervenientes. A tecnologia permite hoje reconstituir trajetos, horários e padrões de comportamento com um grau de precisão sem precedentes. Através da triangulação de antenas de telecomunicações, dos registos de localização e da análise de dados digitais, como as aplicações de conversação e de pagamentos electrónicos, será possível perceber se os suspeitos estiveram efetivamente no local do abandono, quanto tempo ali permaneceram e quais os movimentos efetuados antes e depois dos factos.

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Mas a relevância da perícia digital forense vai muito além da simples localização geográfica. Os telemóveis guardam mensagens, chamadas, pesquisas, fotografias, acessos a aplicações e até conteúdos apagados que podem ser recuperados por peritos digitais forenses. Cada elemento pode funcionar como uma peça de um puzzle criminal complexo. E quando existem suspeitas de que as crianças terão sido previamente subtraídas ao pai em França, a análise das comunicações e interações digitais poderá revelar eventuais contactos, planeamentos ou ações coordenadas entre os envolvidos.

É precisamente aqui que a investigação forense digital assume um papel central. Já não se trata apenas de provar onde alguém esteve, mas de compreender o contexto, a intenção e a sequência lógica dos acontecimentos. Em muitos casos contemporâneos, a prova digital tornou-se mais consistente do que a memória humana, porque os dispositivos eletrónicos registam comportamentos em tempo real, de forma silenciosa e contínua.

Naturalmente, qualquer investigação deve respeitar os princípios do Estado de Direito, a presunção de inocência e as garantias processuais de todos os envolvidos. Contudo, seria ingénuo ignorar que os dados digitais podem fornecer respostas fundamentais para esclarecer responsabilidades criminais e proteger menores em situações de risco.

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O caso de Alcácer do Sal poderá vir a confirmar, uma vez mais, que a verdade judicial do século XXI se constrói cada vez mais através da ciência forense digital. E, neste processo, os telemóveis poderão transformar-se na principal testemunha silenciosa dos acontecimentos.

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Temas: Alcácer do Sal Crianças abandonadas Irmãos abandonados Irmãos franceses Investigação
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