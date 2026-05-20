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Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Ana Botto
Há 1h e 12min
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Encontrados por um casal, estavam assustados e tinham apenas uma garrafa de água e uma peça de fruta

“Trouxe-os para aqui para ao pé de nós”. Foram Eugénia e Artur Quintas que encontraram “dois miúdos à borda da estrada a chorar a chamar pelo pai”.

O caso começou ainda em França, onde a mãe destes irmãos de três e cinco anos os raptou, trazendo-os depois para Portugal, onde entrou por Bragança.

Ao que as autoridades conseguiram perceber, a mãe disse aos dois filhos que iam fazer um jogo e vendou-os. Quando voltaram a abrir os olhos a progenitora já não estava e os irmãos estavam perdidos no meio da Estrada Nacional 253, entre Alcácer do Sal e a Comporta.

Consigo tinham apenas uma garrafa de água e uma peça de fruta, pelo que Artur Quintas, padeiro de profissão, não se espantou com o ar assustado com que encontrou as crianças.

Os dois irmãos ficaram com o casal até à chegada da GNR, que rapidamente os encaminhou para o Hospital de Setúbal para uma avaliação completa do estado de saúde.

Debeladas eventuais mazelas, as crianças foram entregues à Embaixada de França, que está a receber o apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e da Comissão de Proteção de Menores.

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As autoridades ligaram este caso a um outro desenvolvido em França, onde esta mãe e os filhos eram procurados há 15 dias, depois de terem fugido do país, já depois de a mulher ter deixado para trás um outro filho, este com 16 ano.

Espera-se que os dois irmãos mais novos sejam agora entregues aos familiares mais próximos, enquanto as autoridades continuam a tentar localizar a mãe das crianças, que está desaparecida e pode até já ter fugido do país.

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Temas: Alcácer do Sal Comporta França Rapto Irmãos
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