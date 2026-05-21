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Exclusivo. As imagens de videovigilância que mostram a entrada em Portugal da francesa suspeita de abandonar os filhos em Álcacer do Sal

Carolina Resende Matos
Há 32 min
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As crianças foram encontradas no dia 19, junto à estrada nacional que liga Alcácer do Sal à Comporta, na zona de Monte Novo do Sul. Estavam sozinhas, a chorar, e apenas com duas mochilas com mantimentos

A TVI e a CNN Portugal tiveram acesso exclusivo às imagens de videovigilância que mostram a chegada a Portugal da mulher francesa suspeita de abandonar os dois filhos menores em Alcácer do Sal. As gravações ajudam agora a reconstruir os movimentos da família antes de as crianças serem encontradas sozinhas, dias depois, no distrito de Setúbal.

As imagens foram captadas às 18:16 de 11 de maio, num posto de abastecimento em Miranda do Douro, e mostram a família a viajar num carro cinzento escuro de matrícula francesa.

Foi nessa paragem que aconteceu aquele que viria a ser o primeiro erro da fuga: Marine Rosseau abasteceu a viatura e efetuou um pagamento com cartão multibanco. O registo bancário permitiu às autoridades francesas perceberem que a mulher e os dois filhos já estavam em território português. 

As imagens mostram ainda que a mulher não viajava sozinha. Ao volante seguia um homem, inicialmente desconhecido das autoridades, mas entretanto identificado e também já detido.

Segundo informações recolhidas pela TVI/CNN Portugal, o casal falou em francês durante a paragem. O homem terá ido à casa de banho, enquanto Marine Rosseau permaneceu junto ao carro. No interior da viatura, os dois meninos, de 4 e 5 anos, brincavam e saltavam entre os bancos.

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O casal terá ainda perguntado aos funcionários do posto onde poderiam tomar banho na zona. Foram-lhes indicados hotéis e um parque de campismo nas redondezas.

Depois disso, deixaram de existir sinais da família. O cartão bancário não voltou a ser utilizado e o paradeiro dos quatro permaneceu desconhecido durante vários dias.

A mulher e o companheiro acabariam por ser encontrados pela GNR num café em Fátima, a cerca de 200 quilómetros da Comporta. O carro francês estaria estacionado nas imediações.

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Temas: Álcacer do Sal Comporta Crianças Comporta Abandonadas Raptadas

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