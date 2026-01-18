Ventura vence no concelho que mais turistas recebe em Portugal

Há 25 min

André Ventura foi o candidato presidencial que obteve mais votos em Albufeira, o concelho do país com mais turistas, com 52,6% de turistas face à população residente, segundo dados do Pordata. Ventura reuniu 38,75% dos votos, seguido de António José Seguro, com 22,8% de votos e Cotrim Figueiredo, com 14,72% de votos. Trata-se de um concelho onde, nos últimos anos, a direita tem vindo a consolidar posições: nas eleições legislativas deste ano, o Chega foi a força mais votada, com 39,39%, e nas últimas eleições autárquicas o partido conquistou a câmara municipal, elegendo Rui Cristina com 40,51% dos votos.

Em termos populacionais, Albufeira, no distrito de Faro, registava em 2024 uma população de 48.807 pessoas, maioritariamente do sexo feminino. Em termos etários, cerca de 66% das pessoas tinham entre 15 e 64 anos e apenas cerca de 14% tinha idade inferior a 15 anos. Face a estes valores, o rácio entre o número de idosos (65 ou mais anos) e o número de jovens (menos de 15 anos), era de 1,33 em 2024, um valor que traduz uma subida face aos 1,31 que se verificavam em 2021. Analisando o índice de sustentabilidade potencial do concelho, que indica o número de residentes em idade ativa (15-64 anos) para cada idoso, verifica-se uma descida uma vez que passou de 3,64 em 2021 para 3,48 em 2024. A nível nacional, passou de 2,68 em 2021 para 2,59 em 2024.

O concelho de Albufeira tem uma superfície de 140,66 quilómetros quadrados, ocupando, assim, 0,2% do território nacional. Em tamanho, está na posição 209 entre os 308 municípios portugueses. Face ao número de habitantes que tem, a densidade populacional é de 347 habitantes por quilómetro quadrado, um valor acima da média nacional que é de 117 habitantes por quilómetro quadrado.

Nas escolas do município de Albufeira estavam matriculados 8.701 alunos, em 2024, a grande maioria dos quais no ensino básico.

Em termos de mercado de trabalho, Albufeira apresentava em 2023 19.102 trabalhadores por conta de outrem com um ganho médio mensal de 1.216 euros, abaixo dos 1.460,8 euros registados a nível nacional. O número de desempregados era de 2.592 em 2024, o que se traduzia numa taxa de desemprego, medida pelo rácio entre desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional e a população ativa, de 8%.

Os ramos de atividade que mais contribuíam para o emprego em Albufeira foram o alojamento e a restauração. No concelho existiam 11.732 empresas em 2024, das quais, 11.318 eram microempresas, ou seja, com menos de 10 pessoas ao serviço e um volume de negócios que não excedia os dois milhões de euros.

Em termos de acesso a serviços de saúde, Albufeira tinha em 2023 nove farmácias, ou seja, havia um rácio de 5.280 habitantes por farmácia, melhor do que o rácio a nível nacional que era de 3.412 habitantes por farmácia. Já em termos de acesso a hospitais, na região NUTS III, a que pertence o município de Albufeira (Algarve), havia, em 2023, 1.137 camas hospitalares, num rácio de 426 habitantes por cama, maior que o rácio nacional que era de 298 habitantes por cama hospitalar.

Já em termos de acesso a serviços bancários, Albufeira tinha doze balcões bancários e 150 caixas multibanco. Números que se traduzem num rácio de 3.960 habitantes por balcão e de 325 habitantes por caixa multibanco. A nível nacional, o rácio de habitantes por balcão é de 3.670 e o rácio de habitantes por caixa multibanco é de 863.