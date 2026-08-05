Aproveitou-se da embriaguez de uma cliente do bar onde trabalha em Albufeira para a violar

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Crime aconteceu após o encerramento do estabelecimento de diversão noturna onde a vítima, de 21 anos, trabalhava

A Polícia Judiciária (PJ) identificou e deteve na terça-feira, em Albufeira, um homem suspeito de violar uma jovem que fazia o percurso para casa após ter saído do bar onde trabalhava, foi esta quarta-feira divulgado.

Em comunicado, a PJ adianta que o homem, de 24 anos, interpelou na rua a vítima, de 21, e, aproveitando-se do seu estado de vulnerabilidade “decorrente da ingestão de bebidas alcoólicas”, submeteu-a a “atos sexuais de relevo”.

O crime aconteceu após o encerramento do estabelecimento de diversão noturna onde a vítima trabalhava, acrescenta a PJ.

“Na sequência da investigação, imediatamente desencadeada pela PJ, foi possível a recolha de vários elementos de prova que culminaram na detenção do suspeito”, prossegue a nota.

Depois de ter sido presente a tribunal, o homem ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, com apresentações diárias ao órgão de polícia criminal mais perto da sua residência.

A Diretoria do Sul da PJ acrescenta que o suspeito ficou também proibido de contactar a vítima por qualquer meio.

O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Albufeira, no distrito de Faro.