Secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, suspenso de funções

Agência Lusa , PF
Há 1h e 47min
Justiça

Além da "suspensão imediata" de funções no município de Lisboa, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto decretou também como medidas de coação a proibição de frequentar a Câmara, de contactar com qualquer trabalhador da autarquia ou com os restantes arguidos no processo

O secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, um dos quatro detidos na operação “Lúmen”, que investiga alegados crimes económicos em contratos para a instalação de luzes de Natal, foi suspenso de funções, decidiu esta terça-feira o juiz de instrução.

Além da “suspensão imediata do exercício das funções públicas que vinha exercendo” no município de Lisboa, o Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto decretou também como medidas de coação a proibição de frequentar a Câmara de Lisboa, de contactar com qualquer trabalhador da autarquia ou com os restantes arguidos no processo.

O despacho assinado pelo juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira, que ouviu os arguidos em primeiro interrogatório judicial, diz que à presidente da União de Associações de Comércio e Serviços (UACS) foi aplicada a “suspensão imediata do exercício de funções” na associação.

Além disso, Carla Salsinha fica também proibida de frequentar as instalações da associação a que presidia e de contactar com funcionários da UACS e com os demais arguidos no processo.

Um administrador da Castros Iluminações Festivas, sediada em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, tem de prestar uma caução de 100 mil euros, no prazo de 10 dias, ficando igualmente suspenso do exercício de funções nas sociedades comerciais que administrava.

Este arguido fica igualmente proibido de frequentar “as instalações da sociedade comercial por si administrada”, assim como fica com a proibição de contactar “com qualquer trabalhador e/ou gerente das sociedades comerciais consigo relacionadas e mencionadas nos autos”, assim como com os restantes arguidos no processo.

O funcionário da Castros Iluminações fica proibido de frequentar as instalações da empresa e de contactar “com qualquer trabalhador e/ou administrador desta sociedade comercial”, e com os demais arguidos.

O TIC do Porto aplicou estas medidas de coação aos quatro arguidos por “se verificarem em concreto o perigo de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo e, nomeadamente, perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova”.

O juiz de instrução criminal Pedro Miguel Vieira justifica ainda a decisão com o facto de, em “razão da natureza e das circunstâncias dos crimes e da personalidade dos arguidos, que estes continuem a atividade criminosa e/ou perturbem gravemente a ordem e a tranquilidade públicas”.

O TIC do Porto “entendeu não se mostrar indiciada neste momento a prática pelos arguidos do crime de associação criminosa”.

O juiz Pedro Miguel Vieira diz que dois dos arguidos estão “fortemente indiciados da prática de 14 crimes de abuso de poder”, e dois dos arguidos “estão fortemente indiciados da prática, pelo menos, de um crime de corrupção passiva”.

Alberto Laplaine Guimarães foi um dos quatro detidos em 17 de março pela Polícia Judiciária (PJ) na operação “Lúmen”, que envolve suspeitas dos crimes de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, abuso de poder e associação criminosa, relacionados com o fornecimento e a instalação de iluminações festivas.

Decorreram buscas em 10 municípios: Lisboa, Tavira, Lamego, Maia, Figueira da Foz, Viseu, Trofa, Póvoa de Varzim, Ovar e Santa Maria da Feira.

A investigação teve origem numa denúncia ligada com a “pretensa viciação de procedimentos de contratação pública relacionados com o fornecimento e instalação de iluminações festivas, utilizadas nas épocas de Natal e na celebração de diversas festividades”.

As diligências realizadas revelaram a existência de “um esquema criminoso, de caráter organizado e sistémico, tendente à viciação de procedimentos de contratação pública”.

“Mediante a obtenção ilegal de informação privilegiada a troco de contrapartidas de cariz financeiro atribuídas a elementos de entidades adjudicantes, em subversão das regras da transparência, igualdade e concorrência do mercado, eram garantidas adjudicações à empresa visada em valores que ascendem a oito milhões de euros”, referiu a PJ.

Temas: Alberto Laplaine Guimarães Lúmen Câmara de Lisboa Lisboa

Crime e Justiça

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Há 32 min

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Há 1h e 41min

Secretário-geral da Câmara de Lisboa, Alberto Laplaine Guimarães, suspenso de funções

Há 1h e 47min

Detido por atirar 'cocktail molotov" contra manifestação responde por posse de arma proibida

Hoje às 13:05
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Ontem às 19:14

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Hoje às 07:00

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Ontem às 12:27

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

A maior economia da Europa está a recrutar trabalhadores na Índia para se tentar salvar

Ontem às 16:16

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Hoje às 11:28

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Hoje às 06:05

C-130 das Forças Armadas da Colômbia despenha-se no sul do país. Pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

Ontem às 18:19

Aviso: a hora muda durante o jogo de Portugal. Entretanto: Espanha não tem "o horário de Lisboa" devido a "simpatia de Franco com a Alemanha de Hitler"

Ontem às 14:14

Pausa de cinco dias anunciada por Trump no Irão "não foi porque o seu coração tivesse aquecido". "É um pequeno intervalo para comprarem pipocas"

Hoje às 08:00

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Ontem às 06:10