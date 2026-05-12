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Atriz portuguesa Alba Baptista no elenco de filme “Flesh of the Gods”

Agência Lusa , MJC
Há 45 min
Alba Baptista

O ator brasileiro Wagner Moura e a americana Kristen Stewart são os protagonistas deste filme que está neste momento em rodagem

A atriz portuguesa Alba Baptista faz parte do elenco do filme “Flesh of the Gods”, do realizador italiano Panos Cosmatos, protagonizado por Wagner Moura e Kristen Stewart, em rodagem nas ilhas Canárias, Espanha, foi anunciado esta terça-feira.

O projeto foi apresentado no “Mercado do Filme”, um dos eventos paralelos ao Festival de Cinema de Cannes, que começa hoje em França, e é apresentado como um thriller de vampiros, ambientado em Los Angeles, nos anos 1980.

Wagner Moura e Kristen Stewart são um casal, Raoul e Alex, seduzidos "pelo mundo surrealista e glamoroso do hedonismo, excitação e violência" da vida noturna daquela cidade norte-americana.

De acordo com a publicação Deadline, além de Alba Baptista, o elenco integra ainda Esmé Creed-Miles e Roland Moller, e as filmagens decorrem já nas ilhas Canárias, em Espanha, e mais tarde em Colónia, na Alemanha.

Alba Baptista, 28 anos, passou pela ACT - Escola de Actores, tendo depois disso trabalhado tanto em cinema como em televisão.

No cinema português, fez parte do elenco de filmes como “Leviano” (2016), de Justin Amorim, “Miami” (2014), de Simão Cayatte, “Caminhos Magnétykos” (2017), de Edgar Pêra, “Patrick” (2019), de Gonçalo Waddington, e “A semente do mal” (2024), de Gabriel Abrantes.

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Em televisão fez parte, por exemplo, dos elencos de séries como “Filha da Lei” e “País Irmão”, e de telenovelas como “A Impostora" e "Jogo Duplo”.

A carreira internacional de Alba Baptista passou, por exemplo, pelo protagonismo na série “Warrior Nun”, da plataforma Netflix, e a participação nos filmes “Mrs. Harry goes to Paris” (2022), “Borderline” (2025), “Mother Mary” (2026) e “Voltron”, atualmente em pós-produção.

A 79.ª edição do Festival de Cinema de Cannes começa hoje e termina no dia 23.

Temas: Alba Baptista Filme
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