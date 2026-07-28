Mais de um dia no ar: realizaram o maior voo comercial de sempre

Há 1h e 12min

Teste foi crucial para colocar no ar uma rota que vai ligar Sydney a Londres

Uma autêntica maratona aérea. A Airbus anunciou que um dos seus aviões completou um teste em que voou mais de 34 horas seguidas sem qualquer reabastecimento.

Um voo que atraiu o interesse de vários curiosos que acompanham os dados do tráfego aéreo, com o A350 da empresa francesa a bater o recorde para um voo comercial, ao completar a ligação entre Melbourne e Tolouse, onde fica uma das principais fábricas da empresa.

Este é um marco para o Project Sunrise, liderado pela Qantas, que pretende lançar o voo comercial mais longo do mundo, no que pode remodelar totalmente a indústria do transporte aéreo de passageiros.

A companhia aérea australiana planeia colocar um A350-1000ULR a fazer a rota entre Sydney e Londres já em 2027, pelo que a realização deste teste, com uma distância aproximadamente semelhante, se revelou crucial.

A Airbus continua à frente de uma campanha de testes que está prestes a terminar e dura há dois meses.

De acordo com a empresa francesa, que teve de desenvolver um depósito de combustível especial, o avião permaneceu no ar de forma ininterrupta por 24 horas e 24 minutos, realizando um total de 23.075 quilómetros sem parar.

De acordo com o Flightradar24, que fornece dados de tráfego aéreo, este foi o segundo voo mais seguido de sempre, apenas atrás do avião que carregou o caixão da rainha Isabel II em 2024.