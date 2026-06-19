EUA divulgam o novo Air Force One

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Aeronave oferecida pelo Catar é marcada por uma mudança no estilo que vinha sendo aplicado depois de um desenho de Jacqueline Kennedy

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está na Base Aérea Conjunta Andrews a apresentar uma nova aeronave presidencial: um jato de luxo doado pelo governo do Catar, pintado de vermelho, branco e azul e adornado com a inscrição “Estados Unidos da América”.

O avião tem como objetivo preencher a lacuna entre os dois Boeing 747-200 modificados e mais antigos, que voam como Air Force One desde 1990, e duas novas aeronaves que a Boeing está a modificar, mas que só estarão prontas durante cerca de mais dois anos.

O esquema de cores azul-claro, concebido por Jacqueline Kennedy e utilizado nas aeronaves presidenciais desde então, foi substituído por uma fuselagem azul-marinho e branca, com listas vermelhas.

A Força Aérea informou esta sexta-feira que a nova aeronave vai iniciar em breve os “voos de segurança”, que têm como objetivo ser um “teste final” para a modificação da aeronave, de acordo com um comunicado da Força Aérea.

“A segurança do comandante em chefe é a nossa maior prioridade”, disse o secretário da Força Aérea, Troy Meink. “Desde o início, avaliámos meticulosamente cada requisito para acelerar a entrega, mantendo os elevados padrões esperados da missão presidencial. Este esforço comprova que a Força Aérea dos EUA pode agir rapidamente sem sacrificar a qualidade, a segurança ou a fiabilidade”.

Trump estava frustrado com os atrasos na produção dos novos aviões Air Force One, que provavelmente não estarão concluídos até ao final do seu mandato, em 2029.

O Pentágono aceitou o jato do Catar no ano passado e tem trabalhado nos últimos meses para o preparar para entrar ao serviço.

O tempo de entrega foi mais rápido do que o de outras aeronaves, em parte porque o interior não foi modificado.