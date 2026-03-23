Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Há 1h e 11min

Avião destruído: as imagens do grande aparato após colisão mortal em aeroporto de Nova Iorque

"Fiz asneira". "Não, fizeste o melhor que podias": as comunicações entre torre e avião antes de acidente mortal em Nova Iorque

O acidente encontra-se em investigação. O segundo maior aeroporto de Nova Iorque reabriu entretanto, recorrendo a apenas uma pista

Uma assistente de bordo sobreviveu à queda mortal de um avião da Air Canada depois de ter sido encontrada fora da aeronave ainda presa ao seu assento, disse à CNN uma fonte das autoridades policiais.

Duas pessoas — um piloto e um copiloto — morreram na queda de domingo à noite, informou a Air Canada. No entanto, a companhia aérea afirmou não poder confirmar ainda o número exato de feridos ou mortos.

A colisão entre o avião e um camião de bombeiros que respondia a um incidente anterior foi captada pelas câmaras de vigilância do aeroporto, segundo a mesma fonte das autoridades. Essas imagens foram entregues à National Transportation Safety Board, o organismo norte-americano responsável pela investigação de acidentes, acrescentou a fonte.

Aeroporto LaGuardia reabre

O Aeroporto LaGuardia reabriu às 14:00 locais (18:00 em Lisboa), depois de várias horas encerrado.

O segundo maior aeroporto de Nova Iorque retomou os voos utilizando apenas uma pista, de acordo com um plano operacional do regulador, a Federal Aviation Administration.

Grande parte dos destroços do acidente permanecia na outra pista enquanto os responsáveis do National Transportation Safety Board iniciavam a investigação.

“À medida que as operações são retomadas, os passageiros devem esperar atrasos e cancelamentos residuais”, informou o aeroporto na rede social X.

Houve cerca de 600 cancelamentos no aeroporto durante o dia de hoje, sendo que a sua maior companhia aérea, a Delta Airlines, avisou os passageiros de que poderão ocorrer novas alterações nos horários dos voos.

*Lauren Mascarenhas e Joel Williams contribuíram para este artigo