Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

CNN , Shimon Prokupecz
Há 1h e 11min

O acidente encontra-se em investigação. O segundo maior aeroporto de Nova Iorque reabriu entretanto, recorrendo a apenas uma pista

Uma assistente de bordo sobreviveu à queda mortal de um avião da Air Canada depois de ter sido encontrada fora da aeronave ainda presa ao seu assento, disse à CNN uma fonte das autoridades policiais.

Duas pessoas — um piloto e um copiloto — morreram na queda de domingo à noite, informou a Air Canada. No entanto, a companhia aérea afirmou não poder confirmar ainda o número exato de feridos ou mortos.

A colisão entre o avião e um camião de bombeiros que respondia a um incidente anterior foi captada pelas câmaras de vigilância do aeroporto, segundo a mesma fonte das autoridades. Essas imagens foram entregues à National Transportation Safety Board, o organismo norte-americano responsável pela investigação de acidentes, acrescentou a fonte.

Aeroporto LaGuardia reabre

O Aeroporto LaGuardia reabriu às 14:00 locais (18:00 em Lisboa), depois de várias horas encerrado.

O segundo maior aeroporto de Nova Iorque retomou os voos utilizando apenas uma pista, de acordo com um plano operacional do regulador, a Federal Aviation Administration.

Grande parte dos destroços do acidente permanecia na outra pista enquanto os responsáveis do National Transportation Safety Board iniciavam a investigação.

“À medida que as operações são retomadas, os passageiros devem esperar atrasos e cancelamentos residuais”, informou o aeroporto na rede social X.

Houve cerca de 600 cancelamentos no aeroporto durante o dia de hoje, sendo que a sua maior companhia aérea, a Delta Airlines, avisou os passageiros de que poderão ocorrer novas alterações nos horários dos voos.

*Lauren Mascarenhas e Joel Williams contribuíram para este artigo

Temas: Air Canada Acidente avião Air Canada Queda de avião Assistente de bordo LaGuardia

Relacionados

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

E.U.A.

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

Há 1h e 11min
10:50

"A realidade económica começa a impactar Donald Trump dolorosamente"

Há 3h e 14min

Os EUA gastaram 69 mil dólares na guerra contra o Irão enquanto lia este título

Hoje às 16:12
00:37

Aeroporto de Nova Iorque vai estar encerrado várias horas para facilitar investigação depois de acidente com avião

Hoje às 11:46
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Cientistas encontram primeiras evidências físicas de que romanos usavam fezes humanas como medicamento

21 mar, 15:00

Um "apagão" que está a mudar o mapa. Como a Ucrânia conseguiu os maiores avanços territoriais em mais de dois anos

21 mar, 12:00

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Piloto e copiloto morrem após colisão de avião com veículo de bombeiros no aeroporto de Nova Iorque

Hoje às 06:10

Esta foi a ameaça que o Irão diz que provocou tanto "medo" em Trump que obrigou os EUA a "recuar"

Hoje às 12:27

Já se fazem cirurgias com inteligência artificial em Portugal. Rui foi o primeiro a ser operado

21 mar, 18:00

"Quem se lembra da guerra Irão-Iraque sabe": como a história e a guerra dos petroleiros se repetem no Estreito de Ormuz

Ontem às 17:51

"Muito mau pressentimento": arrancou a ofensiva de primavera da Rússia

Hoje às 09:27

"Há alturas em que consigo conciliar, mas com privação de sono": estes jovens trabalham durante o dia e estudam à noite para entrar o mais cedo possível no mercado

Ontem às 08:00

A maior colónia de corais do mundo foi descoberta por uma mãe e filha

Ontem às 16:00

Uma jovem de 16 anos ficou perdida numa cidade desconhecida, sem dinheiro. Duas freiras convidaram-na a passar a noite com elas

21 mar, 11:00

Europa quer produzir energia eólica que daria para abastecer 15 vezes Portugal. Será viável? Garante independência? Resiste a ataques inimigos?

Ontem às 22:00