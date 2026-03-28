Pedidos de asilo pendentes quase duplicam em Portugal

O número de pedidos de asilo pendentes em Portugal disparou nos últimos anos e atinge agora 8787 processos sem decisão, apesar da redução significativa nas novas solicitações, noticia o jornal Público, que adianta ainda que a acumulação de casos está ligada sobretudo aos atrasos na transição do antigo SEF para a AIMA, que tem condicionado a análise dos processos.

Em 2025, foram registados cerca de 1750 novos pedidos de proteção internacional, menos 34,6% face ao ano anterior. Ainda assim, a descida não teve impacto nas pendências, que têm vindo a aumentar de forma constante desde 2020. Em maio de 2024, existiam cerca de 4000 processos por decidir, número que praticamente duplicou em menos de dois anos.

As autoridades apontam para constrangimentos estruturais e institucionais como principal causa, com atrasos generalizados na avaliação dos pedidos. O volume atual de processos reflete mais dificuldades administrativas do que um aumento da procura.

No contexto europeu, Portugal continua a registar uma das pressões mais baixas, com um rácio de 0,2 pedidos por mil habitantes em 2025, muito abaixo da média da União Europeia. Ainda assim, o país recusou mais de mil pedidos no último ano.