Onde vivia, com quem estava ou como comunicava: CIA e Mossad seguiram Khamenei durante meses

Há 1h e 21min

Aiatola sentiu-se menos vulnerável e os Estados Unidos e Israel aproveitaram para atacar de surpresa

Durante meses, as agências de informação israelitas e norte-americanas - incluindo a CIA - têm vindo a monitorizar secretamente o aiatola Ali Khamenei, do Irão, aguardando o momento certo.

Monitorizavam os seus padrões diários: onde vivia, com quem se encontrava, como comunicava e para onde se podia refugiar sob ameaça de ataque, garantem à CNN cinco pessoas familiarizadas com o assunto. Acompanhavam também de perto os principais dirigentes políticos e militares do Irão, que raramente se reuniam no mesmo local que o aiatola, Líder Supremo do país durante quase quatro décadas.

Nos últimos dias, encontraram a oportunidade. Altos funcionários iranianos, incluindo Khamenei, planeavam reunir-se este sábado de manhã em locais separados num complexo em Teerão que alberga os escritórios do aiatola, da presidência iraniana e do aparelho de segurança nacional.

O Líder Supremo, geralmente cauteloso, sentiu-se menos vulnerável durante o dia, refere uma fonte israelita, e baixou a guarda.

Era uma oportunidade que alguns responsáveis ​​israelitas e americanos consideraram imperdível.

Os planos de ataque para uma investida noturna foram ajustados para um ataque diurno, dizem três fontes. Em comunicado aos pilotos da Força Aérea israelita, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir, expôs as consequências.

“No sábado, ao amanhecer, começa a Operação Rugido de Leão”, escreveu. “Vocês estão autorizados a atacar os vossos alvos. Estamos a fazer história. Confio em vocês. Boa sorte a todos nós.”

Em plena luz do dia, por volta das 06:00 em Israel, aviões de guerra israelitas dispararam contra o complexo no primeiro ataque coordenado dos EUA e de Israel. Estavam equipados com munições de alta precisão e mísseis de longo alcance, frisam as fontes. Os três locais com os vários líderes presentes no complexo foram atingidos em simultâneo. Horas depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a morte de Khamenei.

“Ele foi incapaz de escapar aos nossos sistemas de informação e de rastreio altamente sofisticados e, trabalhando em estreita colaboração com Israel, não havia nada que ele, ou os outros líderes que foram mortos juntamente com ele, pudessem fazer”, escreveu Trump no seu anúncio nas redes sociais.

Ainda não é claro o que levou os principais líderes do Irão - incluindo o comandante da Guarda Revolucionária Islâmica e o ministro da Defesa - a aceitarem reunir-se no centro de Teerão, aproximadamente no mesmo local onde Khamenei se encontrava, e numa altura em que os EUA tinham acumulado um poder militar considerável na região para cumprir as ameaças de ataque de Trump. Os serviços de informação israelitas tinham determinado que os principais conselheiros de Khamenei, incluindo Aziz Nasirzadeh, ministro da Defesa; almirante Ali Shamkhani, chefe do Conselho Militar; Mohammad Shirazi, vice-ministro dos Serviços de Informações; Mohammad Pakpour, comandante-chefe da Guarda Revolucionária Islâmica; e Seyyed Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica, estiveram presentes, entre outros. Também não estava claro quem os iria substituir.

Mas mesmo no meio da vasta incerteza sobre o futuro, a operação revelou o quão bem desenvolvida a informação israelita e americana se tinha tornado dentro do Irão nos últimos meses e a rapidez com que os dois países estavam preparados para agir quando a oportunidade surgisse.

“Israel monitoriza regularmente todos os líderes dos seus principais adversários, de uma forma ou de outra”, explica um oficial militar israelita. “É claro que, ao realizar uma operação como esta, precisa de informação adicional e precisa de ligar vários elementos e fatores, o que pode ser bastante complexo.”

Israel tem demonstrado repetidamente a extensão da penetração dos seus serviços de informação no Irão, assassinando líderes militares de alto nível e autoridades nucleares. Mas, após uma guerra de 12 dias entre Israel e o Irão, em junho, o ministro da Defesa do país reconheceu que nunca tiveram a oportunidade operacional de visar o Líder Supremo do Irão.

Desta vez, tudo indicava que seria diferente.

Protestos e preparativos

Israel e os Estados Unidos trabalhavam em conjunto na operação há semanas. Durante uma visita a Mar-a-Lago na semana seguinte ao Natal, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu informou Trump que o Irão estava a trabalhar para fazer avançar o seu programa de mísseis balísticos e retomar as suas capacidades nucleares, depois de um bombardeamento americano em junho ter atingido as suas três principais instalações de enriquecimento de urânio.

Na reunião, Trump disse que apoiaria um renovado esforço militar israelita para destruir os locais de mísseis.

Poucos dias depois, protestos de rua em massa irromperam no Irão, provocando uma repressão violenta que resultou na morte de milhares de manifestantes pelo regime. Trump prometeu ajudar os manifestantes, afirmando que os EUA estavam "prontos para o combate".

Foi então que o planeamento de uma operação conjunta americano-israelita ganhou impulso.

Na altura, os Estados Unidos não possuíam o enorme contingente de recursos militares perto do Irão necessários para conduzir o tipo de operação planeada e proteger os ativos americanos na região que seriam provavelmente alvos de represálias iranianas.

Estes recursos seriam enviados nas semanas seguintes. Dois porta-aviões - incluindo o maior do mundo - navegaram em direção ao Médio Oriente, juntamente com centenas de jatos, petroleiros, navios e submarinos. A acumulação de tropas era claramente visível para o mundo - e para o Irão - e serviu como um importante ponto de pressão, enquanto os EUA procuravam negociações diplomáticas.

Entretanto, uma série de altos funcionários militares e dos serviços de informação israelitas viajavam para Washington para fazer planos. As recentes visitas do chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, do chefe dos serviços de informação militar israelita e do diretor da agência de informação israelita Mossad centraram-se na coordenação e nos preparativos para a missão.

O mesmo se aplicava a uma reunião marcada para 11 de fevereiro entre Trump e Netanyahu em Washington, que foi antecipada uma semana, uma vez que o primeiro-ministro trabalhou com urgência para garantir que o presidente se mantinha empenhado na realização de um ataque.

Esforços diplomáticos

Os esforços diplomáticos simultâneos para fechar um acordo nuclear com o Irão levaram Trump - pelo menos publicamente - a insistir que ainda não estava preparado para autorizar uma operação militar. Declarou que o encontro com Netanyahu não foi conclusivo.

"Nada de definitivo foi alcançado, para além da minha insistência em que as negociações com o Irão continuem para ver se um acordo pode ser concretizado", escreveu mais tarde no Truth Social.

O encontro decorreu sem aparições públicas dos dois homens, algo raro nos encontros de Trump com responsáveis ​​estrangeiros. Um responsável israelita atribuiu a natureza fechada da reunião ao facto de se tratar de trabalho, e não de relações públicas.

Contudo, o encontro privado também serviu para encobrir quaisquer divergências entre os dois homens sobre a sensatez de tentar negociar com o Irão para evitar um conflito. Netanyahu tinha avisado publicamente que não se podia confiar nos iranianos para negociar de boa-fé. Mas Trump parecia determinado a esgotar todas as possibilidades diplomáticas que pudessem evitar o início de uma nova guerra.

Nas duas semanas seguintes, os enviados de Trump nas negociações com o Irão - Steve Witkoff e Jared Kushner - continuaram a tentar apurar que concessões o país poderia fazer em relação às suas ambições nucleares.

Muitos responsáveis ​​norte-americanos duvidavam que as negociações produzissem algo próximo do que Trump exigia: o fim permanente do enriquecimento nuclear iraniano. Embora Teerão parecesse ter feito algumas concessões nas três rondas de negociações indiretas, isso não foi suficiente para Trump.

O governo ofereceu aos líderes iranianos opções para desenvolver aquilo a que um alto funcionário chamou um “programa nuclear pacífico”. Um alto funcionário norte-americano diz que o Irão rejeitou uma proposta para que os Estados Unidos fornecessem combustível nuclear ao país. A Casa Branca e a CIA recusaram-se a comentar.

“Oferecemos-lhes muitas, muitas maneiras de o fazer”, garante o alto funcionário. “Mas, em vez disso, fomos recebidos com jogos, truques, táticas de protelação, e essa foi realmente a conclusão a que chegámos.”

Após a ronda final de negociações em Genebra, na Suíça, na última quinta-feira, Witkoff e Kushner telefonaram a Trump para o informar da posição inflexível do Irão relativamente ao desmantelamento completo do seu programa nuclear - um resultado que pareceu reforçar a convicção do presidente de que seria necessária uma acção militar.

Um dia depois, a bordo do Air Force One, Trump viajou para o Texas e consultou vários republicanos sobre a decisão, incluindo os senadores Ted Cruz e John Cornyn, ambos do Texas. Por esta altura, os responsáveis ​​dos serviços de informação já tinham identificado a reunião de sábado de manhã em Teerão, que se tornaria a peça central da eventual operação.

"Ele não nos disse o que ia fazer, mas questionou se o Irão precisava de ser detido através de qualquer ação necessária que ele escolhesse tomar", revelou Cornyn um dia depois, após o ataque.

Num discurso no Porto de Corpus Christi, na sexta-feira, Trump reconheceu que tinha uma escolha difícil pela frente.

“Temos agora uma grande decisão a tomar”, disse - já plenamente consciente de quais eram os alvos, de como o Irão poderia reagir e das muitas incógnitas sobre o que aconteceria a seguir. “Não será fácil.”

Kaitlan Collins, da CNN, contribuiu para esta reportagem