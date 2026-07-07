Dois mortos e 22 feridos: motorista pisou acelerador sem querer quando ia corrigir número do letreiro do autocarro

Há 33 min

Condutora desequilibrou-se e a viatura acabou por atropelar as pessoas que estavam no cais

O autocarro da Carris Metropolitana que colheu e matou duas pessoas em Agualva-Cacém, ferindo outras 22, não sofreu qualquer despiste ou avaria mecânica, apurou a CNN Portugal.

A viatura estava parada a recolher passageiros, dentro do túnel na rua Elias Garcia, quando um dos utentes que entrou no veículo alertou a motorista para o facto de o número do autocarro, que constava no letreiro frontal visível do exterior, estar errado.

A motorista fez então um gesto para corrigir o letreiro digital - e, desequilibrando-se, pisou inadvertidamente o pedal do acelerador de forma brusca, tendo o autocarro atropelado os peões que se encontravam à sua frente.

Esta é a versão apresentada pela motorista, já inquirida por responsáveis da empresa e pelas autoridades, nomeadamente por uma equipa de investigação de homicídios da Polícia Judiciária que se deslocou ao local do acidente, na manhã de ontem, com técnicos do Laboratório de Polícia Científica. Uma versão corroborada por testemunhas, e que, afastando qualquer hipótese de dolo, remete para eventuais crimes de homicídio por negligência.