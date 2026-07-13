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“Não podemos deixar fugir a água toda para o mar”. Ministro da Agricultura defende gestão inteligente da água

Agência Lusa , NM
Há 2h e 17min
Ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes
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José Manuel Fernandes defende que é imperativo reduzir as perdas para o mar através de mais armazenamento

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, defendeu esta segunda-feira uma “gestão inteligente da água”, que reduza as perdas para o mar através de mais armazenamento.

“Temos que fazer uma gestão inteligente da água com vários objetivos: um objetivo de consumo humano, um objetivo de agricultura, de indústria e de proteção civil”, referiu o responsável, em declarações à margem do Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE).

“Não podemos deixar fugir a água toda para o mar, temos de armazenar para depois a distribuir”, acrescentou, referindo ainda que “há um outro investimento anterior a isso tudo, que é o da poupança. Nós temos poupar, mas depois temos que agir se necessário com redes interligadas”.

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Temas: Água Falta de Água Ministro da Agricultura

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