“Não podemos deixar fugir a água toda para o mar”. Ministro da Agricultura defende gestão inteligente da água

Há 2h e 17min

José Manuel Fernandes defende que é imperativo reduzir as perdas para o mar através de mais armazenamento

O ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, defendeu esta segunda-feira uma “gestão inteligente da água”, que reduza as perdas para o mar através de mais armazenamento.

“Temos que fazer uma gestão inteligente da água com vários objetivos: um objetivo de consumo humano, um objetivo de agricultura, de indústria e de proteção civil”, referiu o responsável, em declarações à margem do Conselho de ministros da Agricultura e Pescas da União Europeia (UE).

“Não podemos deixar fugir a água toda para o mar, temos de armazenar para depois a distribuir”, acrescentou, referindo ainda que “há um outro investimento anterior a isso tudo, que é o da poupança. Nós temos poupar, mas depois temos que agir se necessário com redes interligadas”.