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Junta da Costa da Caparica anuncia que bombeiros estão a distribuir água à população

Agência Lusa , NM
Há 19 min
Bombeiros
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Presidente da Junta de Freguesia, Vanessa Krausse (PSD), contactou os bombeiros locais a solicitar ajuda no sentido de, através do seu reservatório, dispensarem à população água para as necessidades básicas em casa e não para beber

A Junta de Freguesia da Costa da Caparica, no concelho de Almada, e os bombeiros locais estão a disponibilizar água à população, que está há vários dias com sucessivas falhas na rede, anunciou esta terça-feira aquela autarquia.

“Todos os munícipes da Costa da Caparica que necessitem de água podem dirigir-se ao Quartel dos Bombeiros da Costa da Caparica, onde estará disponível o respetivo abastecimento”, refere a Junta de Freguesia numa nota publicada na sua página oficial no Facebook.

Os bombeiros da Costa da Caparica são uma secção dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da Junta de Freguesia, Vanessa Krausse (PSD), explicou que, face às sucessivas faltas de água na zona, contactou os bombeiros locais a solicitar ajuda no sentido de, através do seu reservatório, dispensarem à população água para as necessidades básicas em casa e não para beber.

“Entrei em contacto com os bombeiros e perguntei se era possível tal como já o fez um pequeno agricultor da zona”, explicou.

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Entretanto, adiantou Vanessa Krausse, a Junta de Freguesia comprou um bidon de inox para distribuir água às pessoas mais vulneráveis de algumas zonas da Costa da Caparica.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, tendo sido lançada uma petição, que conta já com mais de quatro mil assinaturas, na qual são exigidas medidas urgentes para minimizar os impactos da falta de água.

Entretanto, foi ativado o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

A Câmara Municipal de Almada anunciou que está a diligenciar licenciamentos de novos furos de captação de água junto da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), por ser “a solução mais rápida” para colmatar as falhas de abastecimento que têm ocorrido.

Num comunicado emitido conjuntamente com os SMAS na noite de segunda-feira, a autarquia assumiu que já foram iniciados contactos com a Águas de Portugal e com a APA para colmatar as falhas de abastecimento.

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O PSD, na oposição no município, anunciou que vai apresentar uma moção de censura à presidência da autarquia, liderada por Inês de Medeiros (PS).

A moção de censura, mesmo que seja aprovada, não é vinculativa e, por isso, não terá qualquer efeito prático na continuidade do executivo.

A Câmara Municipal de Almada, liderada pela socialista Inês de Medeiros, tem quatro elementos eleitos pelo PS, três pela CDU (PCP-PEV), dois pelo PSD e outros dois eleitos pelo Chega. Em minoria, o PS assinou um acordo de governação com a CDU.

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Temas: Água Costa da Caparica
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