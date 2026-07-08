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Falhas de água: Almada decreta situação de alerta após situação piorar

Agência Lusa , AG
Há 1h e 13min
Água (Pexels)
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Vários moradores têm relatado sucessivas falhas no abastecimento

A presidente da Câmara Municipal de Almada decretou esta quarta-feira situação de alerta no município, na sequência das falhas no abastecimento de água no concelho.

Em comunicado conjunto com os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS), a Câmara de Almada adianta que são reforçadas as medidas já em curso para garantir o abastecimento à população e aos serviços essenciais.

Nos últimos dias, moradores de várias localidades do concelho têm relatado sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

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Temas: Água Almada SMAS Calor Costa da Caparica
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