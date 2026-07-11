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Almada: Regulador avisa que água poderá apresentar alterações após cortes

Agência Lusa , WL
Há 46 min
Água (Pexels)
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ERSAR ressalva, no entanto, que não está em causa a qualidade da água para consumo humano

A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) informou hoje que a água da torneira poderá apresentar alterações após os cortes no abastecimento, no concelho de Almada, não estando em causa a qualidade para consumo humano.

“Após o corte no abastecimento, a água na torneira poderá apresentar um aspeto esbranquiçado”, alerta a ERSAR em comunicado, explicando que a alteração “resulta da presença de ar nas condutas”.

O regulador ressalva, no entanto, que não está em causa a qualidade da água para consumo humano.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada e criado um gabinete de crise.

A ERSAR garante estar a acompanhar a situação e acrescenta que as medidas implementadas pelos SMAS de Almada permitirão recuperar os “níveis de reserva do sistema e o restabelecimento gradual da normalidade do abastecimento”.

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O plano de contingência prevê a redução da pressão na rede e a interrupção programada do abastecimento em zonas previamente definidas.

Onze zonas do concelho de Almada vão ficar sem água a partir das 22:00 de hoje e até às 06:00 de domingo, no âmbito das medidas da Câmara Municipal para restabelecer reservas de água, anunciou a autarquia.

“Estas intervenções têm estado a ser comunicadas antecipadamente aos utilizadores e planeadas para causar o menor transtorno possível, sendo aplicadas apenas durante o tempo estritamente necessário para permitir a recuperação dos níveis de reserva do sistema”, refere o regulador.

A ERSAR recomenda aos consumidores que acompanhem a informação publicada pelos SMAS de Almada, nos canais oficiais, sobre as interrupções programadas e outras medidas necessárias.

“Recorda-se que a água deve ser utilizada apenas para os usos prioritários, evitando-se consumos desnecessários que possam atrasar a recuperação dos níveis de reserva”, acrescenta, sublinhando que “o contributo de todos é fundamental”.

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A presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros (PS), decretou na quarta-feira situação de alerta no município e implementou uma série de medidas para preservar o recurso para "abastecimento doméstico e para os serviços indispensáveis à população", entre as quais o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00, em dias diferenciados.

Segundo a autarquia, a situação que o município enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.

Contudo, a Câmara de Almada e os SMAS garantem o abastecimento aos equipamentos e serviços essenciais, nomeadamente hospitais, centros de saúde, lares, bombeiros e restantes infraestruturas críticas, disponibilizando meios alternativos de abastecimento, incluindo camiões-cisterna, nas zonas onde tal venha a revelar-se necessário e reforçada a articulação com municípios vizinhos e restantes entidades competentes para assegurar toda a capacidade de resposta disponível.

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Na quinta-feira, a ministra do Ambiente assegurou que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20% e que os atuais constrangimentos no abastecimento de água em Almada deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas.

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Temas: Água Almada Seca
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