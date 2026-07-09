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"Aumento inesperado do consumo": Almada está em crise e vai continuar assim nas próximas "duas a três semanas"

CNN Portugal , MCC
Há 22 min
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Maria da Graça Carvalho revelou que um novo furo de captação deverá entrar em funcionamento até ao final desta semana

O abastecimento de água no concelho de Almada deverá estar totalmente normalizado dentro de "duas a três semanas", garantiu esta quinta-feira a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, no final de uma reunião com a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.

A governante assegurou que o Governo vai disponibilizar "a ajuda das nossas instituições para tudo aquilo que for preciso", para que a solução seja encontrada "o mais rapidamente possível".

Segundo a ministra, a situação resulta de "um aumento inesperado do consumo", o que obrigou à adoção de medidas de emergência para estabilizar o sistema e reforçar a disponibilidade de água.

"O primeiro ponto foi a necessidade de estabilizar o sistema e de todos terem consciência de reduzir aos consumos essenciais. O segundo foi aumentar as fontes de água", afirmou.

Maria da Graça Carvalho revelou que um novo furo de captação deverá entrar em funcionamento até ao final desta semana, permitindo aumentar em cerca de 20% a disponibilidade de água no concelho.

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Além disso, foi já identificado um segundo furo de maior dimensão, que, segundo a ministra, permitirá "praticamente suprir as quantidades de água necessárias". Este encontra-se em processo de licenciamento, mas o Governo garante que esse processo será acelerado.

"O Governo e a Agência Portuguesa do Ambiente vão fazer tudo para licenciar de imediato", afirmou, adiantando que a construção deverá demorar entre duas e três semanas.

Questionada sobre quando estará a situação completamente resolvida, a ministra respondeu que "estamos a falar de duas a três semanas", sublinhando, no entanto, que a estabilização do sistema será gradual.

"As medidas que estão a ser feitas para estabilizar o sistema significam que, progressivamente, todos os dias vai melhorar".

Nos últimos dias, o concelho de Almada tem registado sucessivas falhas no abastecimento de água, sobretudo na Costa da Caparica. Na quarta-feira, a presidente da Câmara decretou situação de alerta no município, depois de já ter sido ativado o plano de contingência dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) e criado um gabinete de crise.

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Temas: Água Almada Abastecimento de água Maria da Graça Carvalho Ministra do Ambiente

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