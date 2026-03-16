Confronto à porta de escola de Lisboa envolve vários jovens, uma faca e um machado

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Um jovem de 18 anos foi detido

Um grupo de dez jovens envolveu-se esta segunda-feira em confrontos junto à entrada da Escola Secundária Dona Luísa de Gusmão, na Rua da Penha de França, em Lisboa.

O alerta foi dado pelas 14:00.

A TVI e CNN Portugal sabem que um jovem de 18 anos foi detido na posse de um machado. Dois menores de 16 anos foram identificados e entregues aos respetivos responsáveis legais. Durante a ocorrência, também foi apreendida uma faca.

As autoridades continuam a investigar o caso para esclarecer as circunstâncias que levaram aos confrontos e que envolveram agressões físicas e risco para outros alunos e transeuntes.