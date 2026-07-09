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Três homens agredidos e roubados em Corroios por seis suspeitos. PJ está a investigar

Daniela Rodrigues
Há 41 min
Polícia Judiciária
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Os assaltantes roubaram dois telemóveis e provocaram danos na viatura em que as vítimas seguiam

Três homens foram vítimas de um roubo violento na madrugada desta quinta-feira, na Rua Cesário Verde, em Corroios, concelho do Seixal.

As vítimas terão sido abordadas por seis suspeitos, que recorreram a agressões físicas e à ameaça com uma arma branca, entretanto recuperada pelas autoridades, e com uma alegada arma de fogo do tipo revólver. Foi ainda referido que terá sido efetuado um disparo durante a ocorrência.

Os assaltantes roubaram dois telemóveis e provocaram danos na viatura em que as vítimas seguiam.

Duas das vítimas necessitaram de assistência hospitalar, tendo sido transportadas para uma unidade de saúde para receber tratamento.

Os suspeitos colocaram-se em fuga e, até ao momento, não foram intercetados.

A investigação passou para a Polícia Judiciária, cujos inspetores se deslocaram ao local para realizar diligências e apurar as circunstâncias do crime.

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Temas: Agressão Roubos PJ Investigação
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