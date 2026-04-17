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Agente da PSP esfaqueado dentro da própria esquadra em Leiria

Daniela Rodrigues | Vânia Ramos
Há 54 min
PSP (Lusa)

 
 
 

Suspeito foi detido. Agente está em estado grave

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Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi esfaqueado, esta sexta-feira, na esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, num incidente que está a ser investigado pelas autoridades.

O agressor, de 19 anos, já está referenciado pela polícia por diversos crimes, incluindo episódios anteriores de vandalismo, nomeadamente danos causados na própria esquadra onde ocorreu o ataque.

O suspeito terá atacado o agente com uma arma branca, atingindo-o na zona do pescoço. O polícia foi rapidamente assistido no local por meios de emergência e transportado ao hospital de Leiria, em estado grave.

Em comunicado, a PSP esclarece que "os  factos ocorreram cerca das 11:05, nas instalações da Esquadra dos Marrazes da PSP, quando o suspeito, recorrendo a uma arma branca, desferiu vários golpes sobre um polícia, de 57 anos de idade, atingindo-o em diversas zonas do corpo, incluindo na região do pescoço".

O agressor, que se colocou em fuga, "tendo sido rapidamente localizado e intercetado por polícias da PSP, culminando na sua detenção".

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A Polícia Judiciária foi acionada.

Temas: Agressão Polícia PSP Marrazes Leiria
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