Mulher reconhece polícia que a autuou e agride dois agentes da PSP em Barcelos

Há 1h e 31min

Os dois agentes sofreram ferimentos e necessitaram de assistência médica

Dois agentes da polícia foram agredidos na manhã desta sexta-feira na Esquadra de Barcelos, na sequência de uma ocorrência que envolveu uma mulher.

Tudo aconteceu cerca das 09:30 quando a suspeita se dirigiu à esquadra com o objetivo de esclarecer questões relacionadas com um processo. Ao reconhecer um dos agentes que anteriormente a tinha autuado, a mulher terá começado a injuriá-lo, o que levou à sua detenção.

Durante o procedimento, a suspeita resistiu de forma violenta, agredindo o agente com arranhões, pontapés e chegou mesmo a mordê-lo na mão. Um segundo polícia, que se encontrava de serviço de sentinela, acorreu em auxílio do colega, tendo igualmente sido alvo de agressões com pontapés e arranhões.

Os dois agentes sofreram ferimentos e necessitaram de assistência médica, tendo sido acionadas duas ambulâncias para o local e posterior encaminhamento para tratamento hospitalar.

A suspeita foi detida e o caso segue agora para investigação, podendo vir a responder por crimes de resistência e coação sobre funcionário, bem como ofensas à integridade física.