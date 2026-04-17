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Mulher reconhece polícia que a autuou e agride dois agentes da PSP em Barcelos

Daniela Rodrigues
Há 1h e 31min
PSP (Lusa)

Os dois agentes sofreram ferimentos e necessitaram de assistência médica

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Dois agentes da polícia foram agredidos na manhã desta sexta-feira na Esquadra de Barcelos, na sequência de uma ocorrência que envolveu uma mulher. 

Tudo aconteceu cerca das 09:30 quando a suspeita se dirigiu à esquadra com o objetivo de esclarecer questões relacionadas com um processo. Ao reconhecer um dos agentes que anteriormente a tinha autuado, a mulher terá começado a injuriá-lo, o que levou à sua detenção.

Durante o procedimento, a suspeita resistiu de forma violenta, agredindo o agente com arranhões, pontapés e chegou mesmo a mordê-lo na mão. Um segundo polícia, que se encontrava de serviço de sentinela, acorreu em auxílio do colega, tendo igualmente sido alvo de agressões com pontapés e arranhões.

Os dois agentes sofreram ferimentos e necessitaram de assistência médica, tendo sido acionadas duas ambulâncias para o local e posterior encaminhamento para tratamento hospitalar.

A suspeita foi detida e o caso segue agora para investigação, podendo vir a responder por crimes de resistência e coação sobre funcionário, bem como ofensas à integridade física.

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Temas: Agressão Esquadra PSP Barcelos
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