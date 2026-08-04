Homem roubou bens de passageiro e depois escondeu-os no aeroporto do Porto. Depois tentou agredir polícias e acabou detido

Há 1h e 20min

Força de segurança alega que o suspeito furtou uma mala e uma mochila no terminal do aeroporto

Um homem, de 33 anos, foi detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por furto e tentativa de ofensa à integridade física de agentes da autoridade, revelou esta terça-feira a PSP.

Em comunicado, a PSP refere que a detenção foi levada a cabo pela Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras.

Segundo a PSP, já tinha sido indeferido um pedido de concessão de residência no país ao suspeito, além de “duas indicações de inadmissibilidade ao espaço Schengen promovidas por Itália e Países Baixos”.

Na nota, a PSP indica que agentes de serviço no Aeroporto Francisco Sá Carneiro foram alertados por um passageiro para o furto dos seus bens pessoais, uma mala e uma mochila, enquanto aguardava no terminal pelo voo.

O suspeito foi intercetado ainda dentro da aerogare, onde dissimulou os bens furtados “no mobiliário do próprio aeroporto”, relata a PSP, acrescentando que foram também encontrados na posse do detido bens de outros lesados, que foram posteriormente contactados pela polícia para a restituição dos objetos.

Ainda de acordo com a PSP, já no interior das instalações policiais, o suspeito terá tentado “agredir os agentes policiais […] através do arremesso de mobiliário da esquadra”, tendo sido imobilizado.

O detido foi presente à autoridade judiciária competente, lê-se na nota.