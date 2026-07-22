"Incêndio de rápida progressão": há preocupação com um fogo em Alijó

Agência Lusa , AG
Há 36 min
Incêndio Sabugal (LUSA)
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Duas frentes ativas numa zona com algum declive estão a dificultar o combate às chamas

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira em Agrelos, no concelho de Alijó, está a ser combatido por 146 operacionais, apoiados por 39 veículos e oito meios aéreos, avançou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Douro.

O fogo começou cerca às 13:35 e está a queimar floresta naquele concelho do distrito de Vila Real, existindo “um ponto sensível nas proximidades, a aldeia de Vila Verde”, o que exigiu “medidas preventivas, um reposicionamento de meios para evitar males maiores”, adiantou à Lusa o comandante Luís Miguel Fonseca.

O responsável adiantou que o incêndio conta com duas frentes ativas, numa zona com algum declive.

“Tendo em conta a natureza do combustível, mato rasteiro, ligeiro, é um incêndio de rápida progressão, a par de fortes rajadas de vento, que estão a dificultar o combate às chamas”, frisou.

Pelas 17:00, o incêndio estava a ser combatido por 146 operacionais, apoiados por 39 veículos terrestres e oito meios aéreos.

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Temas: Agrelos Alijó Douro Incêndio Vila Verde
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