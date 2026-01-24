Costa norte da Madeira e Porto Santo sob aviso laranja devido a forte agitação marítima

Agência Lusa , AM
Há 1h e 11min
Depressão Ingrid (JOSÉ COELHO/LUSA)

Este aviso está em vigor até às 03:00 de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pôs este sábado a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso laranja, pela situação de agitação marítima, devido às previsões de ondas que podem atingir uma altura máxima de 12 metros.

Segundo o IPMA, este aviso está em vigor até às 03:00 de domingo, passando depois a amarelo, com “ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, que podem atingir a altura máxima de 12 metros”, passando depois a vagas de noroeste com quatro a cinco metros.

A costa sul da ilha da Madeira também está sob aviso amarelo até às 07:00 de domingo, indicando esta autoridade que, “na parte oeste" estão previstas "ondas de oeste/noroeste com 4 a 4,5 metros”.

A capitania do Porto do Funchal prolongou igualmente o aviso de agitação marítima para a orla costeira da Madeira até as 06:00 de domingo, recomendando a toda a comunidade marítima e à população em geral os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras”.

Temas: Agitação marítima Depressão Ingrid Madeira Porto Santo

Meteorologia

