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Fica em prisão preventiva homem irlandês que agrediu agentes da PSP no aeroporto

Agência Lusa , MFP
Há 42 min
PSP (Lusa)
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Suspeito terá agredido violentamente vários polícias, que acabaram por sofrer lesões de elevada gravidade, nomeadamente traumatismos e ferimentos na face, que obrigaram à prestação de assistência médica

O homem suspeito de ter agredido na segunda-feira dois agentes da PSP e funcionários do aeroporto de Lisboa ficou em prisão preventiva, disse à Lusa fonte policial.

O suspeito, de nacionalidade irlandesa e de 27 anos, foi detido pela PSP na segunda-feira e já foi ouvido por um juiz de instrução.

O homem foi detido após ter agredido dois agentes da PSP, um deles com gravidade, durante uma intervenção policial na sala de recolha de bagagens do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Segundo a PSP, os agentes intervieram na sequência de um incidente envolvendo um passageiro que alegadamente agrediu, pelo menos, um funcionário e dois seguranças do aeroporto.

A PSP referiu que o homem, após a chegada dos agentes da PSP ao local, adotou “uma postura extremamente violenta e agressiva”, tendo atacado os polícias que sofreram lesões de elevada gravidade, nomeadamente traumatismos e ferimentos na face, que obrigaram à prestação de assistência médica.

Nas redes sociais, o Ministério da Administração Interna (MAI) condenou a “violenta agressão”, considerando que “são absolutamente inaceitáveis e merecem a firme reprovação do Estado".

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