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Interrogatórios a polícias detidos terminaram: todos negam os factos descritos pelo Ministério Público

Henrique Machado
Há 2h e 21min
PSP (Foto: Facebook PSP)

Sessão é retomada este sábado de manhã, onde juíza deverá decretar medidas para cada um dos arguidos

Terminaram os interrogatórios aos polícias no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra do Rato, em Lisboa.

A CNN Portugal sabe que todos os suspeitos que decidiram falar negam os factos descritos pelo Ministério Público.

Apesar dos vídeos, e dos testemunhos das vítimas, não há nenhuma declaração de arrependimento.

A sessão vai ser retomada este sábado de manhã para serem ouvidas as alegações do Ministério Público, que vai ponderar medidas de coação a requerer; e alegações das diferentes defesas. De seguida, a juíza deverá decretar medidas para cada um dos 14 detidos.

Temas: Agentes da PSP Polícia Tortura Abuso de poder Violações
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