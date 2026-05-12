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Montenegro anuncia reforço de 400 agentes da PSP para Lisboa e Porto

Agência Lusa , TFR
Há 46 min
Luís Montenegro na apresentação do PTRR. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Haverá ainda um reforço das ações de patrulhamento do corpo de intervenção da PSP nestas duas cidades

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta terça-feira que o Governo vai reforçar os comandos metropolitanos da PSP do Porto e de Lisboa com 200 novos agentes para cada uma destas estruturas.

Luís Montenegro falava após uma “reunião extremamente produtiva” com os presidentes das autarquias de Lisboa e do Porto, Carlos Moeda e Pedro Duarte, após a qual afirmou que o tema da segurança “tem sido um assunto dominante” das suas conversas com estes autarcas.

Haverá ainda um reforço das ações de patrulhamento do corpo de intervenção da PSP nestas duas cidades, nomeadamente nas zonas de “maior implicação” do ponto de vista criminal.

Montenegro avançou ainda que está a ser preparada uma “reorganização dos serviços prestados” nas esquadras da PSP do Porto, Lisboa e Setúbal, para libertar cerca de 500 agentes para “funções de patrulhamento”.

Temas: Agentes da PSP Lisboa Porto Luís Montenegro Primeiro-ministro
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