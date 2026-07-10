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Governo questionado sobre adjudicação de serviços da Lusa a empresa detida por militantes do PSD

Agência Lusa
Há 1h e 1min
António Leitão Amaro (Manuel de Almeida/Lusa)
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“O Governo não tem conhecimento, não é informado, não é consultado, nem intervém nas contratações das empresas públicas, incluindo a Lusa”, diz gabinete de Leitão Amaro à revista Visão

O Bloco de Esquerda (BE) questionou esta sexta-feira o Governo sobre uma notícia segundo a qual a agência Lusa adjudicou o desenvolvimento de uma solução para o envio de uma ‘newsletter’ a uma empresa detida por dois militantes do PSD.

Na pergunta, dirigida ao Ministério da Presidência, tutelado por António Leitão Amaro, o deputado único do BE, Fabian Figueiredo, cita uma notícia divulgada pela revista Visão segundo a qual a agência Lusa “adjudicou o desenvolvimento de uma solução para o envio da ‘newsletter’ diária 'Hoje Acontece', por 63.490 euros mais IVA, a uma empresa chamada 'Able IT', que é detida por dois militantes do PSD, Manuel Barata de Tovar Portela Vieira e João Bernardo Gouveia Dinis Parreira”.

A Visão cita o presidente do Conselho de Administração da Lusa, Joaquim Carreira, dizendo que a adjudicação foi feita por consulta a três entidades e que o “critério de adjudicação adotado foi o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo por base a avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar”.

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Sobre a experiência da empresa na área, a Visão diz ter ficado sem resposta. Já o gabinete do ministro Leitão Amaro adiantou àquela revista que “o Governo não tem conhecimento, não é informado, não é consultado, nem intervém nas contratações das empresas públicas, incluindo a Lusa”.

Fabian Figueiredo afirma que “não é a primeira vez, desde que a Lusa é inteiramente detida pelo Estado português, que casos destes acontecem”, lembrando que em junho foi noticiado pela Sábado que a Lusa celebrou, por ajuste direto, um contrato de consultoria de comunicação com a empresa Miguel Guedes GMT, Lda. no valor de 16.200 euros por um período de seis meses, no âmbito das comemorações dos 40 anos da agência.

“A estes casos acresce a alteração dos Estatutos da Lusa, que já foi alvo de críticas por vários sindicatos e pela Comissão de Trabalhadores, que consideram que o novo modelo de governação abre a porta à 'influência política e à governamentalização' da agência”, lê-se na pergunta.

Fabian Figueiredo escreve que “sobre os estatutos, o ministro da Presidência tem dito que a alteração reduz os poderes de controlo do Governo - nomeadamente ao retirar ao Executivo a possibilidade de demitir a administração da Lusa”, mas argumenta que “isso choca de frente com estes dois casos, em que empresas com ligações ao Partido Social Democrata são escolhidas para prestar serviços sem critérios”.

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“O Governo garante formalmente que «não tem conhecimento, não é informado, não é consultado, nem intervém» nas contratações da Lusa; por outro lado, é o próprio Governo quem desenhou o modelo de governação da empresa, nomeou os órgãos sociais, e continua a decidir sobre a arquitetura estatutária que determina quem fiscaliza, no dia-a-dia, decisões como esta adjudicação”, sustenta o bloquista.

Neste contexto, o BE quer saber se o Governo “considera adequado que uma empresa pública recorra ao critério de 'proposta economicamente mais vantajosa' baseado unicamente no preço, sem qualquer ponderação da experiência ou qualificação técnica da entidade contratada - sobretudo quando essa entidade é detida por militantes de um partido político”.

Fabian Figueiredo questiona ainda se “face à ausência de resposta do Conselho de Administração da Lusa sobre os critérios que justificaram o convite à empresa Able It, o Governo tenciona solicitar esclarecimentos junto do Conselho de Administração da Lusa ou de entidades de supervisão, como o Tribunal de Contas ou a IGF”.

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Por último, o deputado pergunta se o executivo considera que, “mesmo face a estes casos, a Lusa está neste momento mais independente do que estava antes da alteração dos estatutos”.

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Temas: Agencia Lusa Bloco de Esquerda PSD Adjudicação Media
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