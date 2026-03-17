Insólito: CAF penaliza Senegal e afinal é Marrocos o vencedor da CAN cuja final foi jogada há dois meses

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Jogo já tinha sido muito polémico, mas agora há uma decisão inédita

A Confederação Africana de Futebol (CAF) emitiu um comunicado a anunciar uma decisão no mínimo polémica. De acordo com a nota, que foi divulgada esta terça-feira, o Senegal, que tinha vencido a final da CAN 2025, vai perder o direito a esse título, que tinha sido conquistado após um jogo muito polémico a 18 de janeiro.

Desta forma, Marrocos é a seleção vencedora do torneio, com a CAF a atribuir uma derrota por 3-0 ao Senegal, alegando que a equipa abandonou o campo, depois de ter dado provimento a uma queixa da federação marroquina.

De acordo com a decisão, que foi partilhada nas redes sociais do organismo, são os artigos 82.º e 84.º do Regulamento da Taça das Nações Africanas que acabam por motivar a decisão. "A Seleção Nacional do Senegal é declarada desistente do jogo da final", pode ler-se, pelo que é a outra equipa presente, no caso Marrocos, a vencer a competição.

The CAF Appeal Board decided that in application of Article 84 of the Regulations of the CAF Africa Cup of Nations (AFCON), the Senegal National Team is declared to have forfeited the Final Match of the TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations (AFCON) Morocco 2025 (“the Match”),… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

De recordar que esta foi uma final altamente polémica, depois de membros da organização do torneio, que foi realizado precisamente em Marrocos, terem passado grande parte do jogo a retirar a toalha ao guarda-redes do Senegal. Além disso, o último minuto ficou marcado por um penálti muito duvidoso que beneficiou a equipa da casa.

O Senegal decidiu não aceitar a decisão e toda a equipa recolheu aos balneários, algo que a CAF, aparentemente, interpreta agora como uma desistência, mesmo que a seleção tenha voltado.

Na altura, foi capitão Sadio Mané um dos grandes responsáveis pela equipa ter voltado ao relvado, onde acabou por vencer com um golo marcado no prolongamento, já que Brahim Díaz falhou o castigo máximo num lance que também motivou muitas dúvidas sobre as claras intenções do jogador do Real Madrid.

Com esta vitória na secretaria, Marrocos conquista a sua segunda Taça das Nações Africanas, depois de ter vencido a primeira há 50 anos. Quanto ao Senegal, volta a ter apenas uma conquista, que remonta a 2021. O Egito segue como o país mais vencedor da competição, com sete troféus, com o pódio a fechar com Camarões (cinco) e Gana (4).