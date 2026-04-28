Homens armados fazem pelo menos 29 mortos no nordeste da Nigéria

O ataque ocorreu na tarde de domingo
Pelo menos 29 pessoas foram mortas por homens armados no estado nigeriano de Adamawa (nordeste), anunciou o governo estadual.
O governador Ahmadu Umaru Fintiri, segundo o seu porta-voz numa publicação nas redes sociais, confirmou que pelo menos 29 pessoas foram mortas num ataque mortal à comunidade de Guyaku, na área do governo local de Gombi.
O ataque ocorreu na tarde de domingo, segundo habitantes locais, que relataram à AFP que os homens armados "dispararam indiscriminadamente" sobre jovens reunidos num campo de futebol.
A Nigéria debate-se há anos com os ataques do Boko Haram e do seu grupo dissidente, o Estado Islâmico da África Ocidental (EIAO), principalmente no nordeste.
Nos últimos anos, a insegurança alastrou a outras zonas do norte e noroeste, aumentando as preocupações com a possível expansão destas redes terroristas e criminosas.