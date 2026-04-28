Homens armados fazem pelo menos 29 mortos no nordeste da Nigéria

Agência Lusa , AM
Há 2h e 24min
Nigéria (Associated Press)

O ataque ocorreu na tarde de domingo

Pelo menos 29 pessoas foram mortas por homens armados no estado nigeriano de Adamawa (nordeste), anunciou o governo estadual. 

O governador Ahmadu Umaru Fintiri, segundo o seu porta-voz numa publicação nas redes sociais, confirmou que pelo menos 29 pessoas foram mortas num ataque mortal à comunidade de Guyaku, na área do governo local de Gombi. 

O ataque ocorreu na tarde de domingo, segundo habitantes locais, que relataram à AFP que os homens armados "dispararam indiscriminadamente" sobre jovens reunidos num campo de futebol. 

A Nigéria debate-se há anos com os ataques do Boko Haram e do seu grupo dissidente, o Estado Islâmico da África Ocidental (EIAO), principalmente no nordeste.   

Nos últimos anos, a insegurança alastrou a outras zonas do norte e noroeste, aumentando as preocupações com a possível expansão destas redes terroristas e criminosas.  

Homem linchado por populares em Moçambique por acreditarem que usava magia para atrofiar genitais

24 abr, 18:13

Doze trabalhadores retidos há meio ano num barco em Cabo Verde

24 abr, 13:26
09:29

"Podemos ter mais 45 milhões de pessoas a sofrer de fome nas próximas semanas" devido à falta de fertilizantes

23 abr, 22:23
Mais África

Mais Lidas

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Hacker anuncia roubo de um milhão de dados de clientes dos cacifos dos CTT

Ontem às 16:48

A guerra no Irão fez com que o mundo comprasse mais energia limpa (e há um país a lucrar mais com isso do que todos os outros)

Ontem às 08:42

Irão está a "humilhar" os EUA e a Ucrânia vai ter de ceder: chanceler da Alemanha abre o jogo

Ontem às 13:42

Investimento da Europa em Defesa dispara. Cinco países gastam mais que todo o resto do mundo

Ontem às 09:52

Rússia enfrenta uma primavera de descontentamento - e Putin está a responder da única forma que sabe

Ontem às 08:58

Este é o manifesto anti-Trump do atirador na íntegra: "Sinto raiva ao pensar em tudo o que esta administração fez"

26 abr, 23:34

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Eurodreams: conheça a chave desta segunda-feira

Ontem às 20:06

Óculos com “foco automático” podem alterar as suas lentes em tempo real

26 abr, 09:00

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

23 abr, 21:18

Queda de grua provoca um morto e um ferido grave em Coimbra

Ontem às 14:59