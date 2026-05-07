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Restos mortais de português encontrados dentro de crocodilo na África do Sul

Agência Lusa , PF
Há 2h e 40min

As autoridades sul-africanas identificaram o cidadão português Gabriel Batista, quinquagenário, encontrado morto no rio Komati, na província de Mpumalanga

Os restos mortais encontrados dentro de um crocodilo no rio Komati, na África do Sul, a 2 de maio, são do empresário português Gabriel Batista, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

As autoridades sul-africanas identificaram o cidadão português, quinquagenário, encontrado morto no rio Komati, na província de Mpumalanga, referiu a fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) à Lusa, por escrito.

"As primeiras perícias forenses apontam para a identificação de ADN do nacional português. As circunstâncias concretas na origem da fatídica ocorrência continuam por esclarecer", indicou, salvaguardando que o Governo português está a acompanhar o caso.

A polícia de Mpumalanga aguardava os resultados dos testes de DNA para permitir a identificação dos restos humanos parciais encontrados dentro de um crocodilo, noticiou a 3 de maio o meio de comunicação sul-africano SABC News.

A polícia suspeitava que os restos mortais eram do empresário português Gabriel Batista, de 59 anos, dono de um hotel em Gauteng.

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Gabriel Batista estava desaparecido desde 27 de abril, quando tentou atravessar de carro uma ponte baixa que estava inundada pelo rio, sendo que o veículo foi encontrado no dia seguinte.

Após quase uma semana de buscas, a Unidade de Busca e Salvamento da polícia - com a ajuda da empresa Parques Nacionais da África do Sul (SanParks, na sigla em inglês) e de uma empresa de segurança privada - encontrou os restos humanos parciais mortais dentro de um crocodilo.

O crocodilo, que estava a cerca de 60 metros de onde o veículo do empresário ficou preso, foi abatido.

O capitão Pottie Potgieter, da unidade de mergulho da polícia provincial, diz que estiveram a monitorizar o animal durante vários dias.

"Avistámos os crocodilos no mesmo local nos últimos quatro dias. Depois de eles saírem, continuámos com os 'drones' e encontrámos os crocodilos ainda no mesmo sítio. Assim, com a nossa experiência e formação, identificámos ali um crocodilo do qual tínhamos basicamente 100% de certeza que tinha comido o homem que procurávamos. Quando fizemos a autópsia ao crocodilo, encontrámos cerca de seis conjuntos [de restos] de diferentes pessoas. E os chinelos que as pessoas usavam também estavam dentro do estômago do crocodilo", explicou Potgieter.

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Dentro do animal foi também encontrado um anel com o nome "Gabriel Batista", o que permitiu perceber, à partida, o destino do cidadão português.

A família do empresário português desaparecido esteve presente durante toda a busca, noticiou o meio sul-africano. 

Este é o segundo incidente deste tipo relatado no rio Komati em quase seis meses, referiu.

Em dezembro do ano passado, dois soldados foram arrastados ao tentar atravessar a mesma ponte, recordou.

De acordo com o Jornal da Madeira, o empresário é natural da freguesia de Serra de Água, Madeira, mas residia na África do Sul desde 1975, depois de os pais deixarem Moçambique. 

Temas: África do Sul Gabriel Batista Empresário português Crocodilo
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