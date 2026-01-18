África do Sul declara "situação de catástrofe nacional" devido às chuvas torrenciais

Agência Lusa , BCE
Há 47 min
Cheias na África do Sul (LUSA)

Várias zonas da África do Sul, Moçambique e Zimbábue sofreram chuvas fortes durante semanas. No total, há registo de 100 mortes

A África do Sul declarou este domingo “situação de catástrofe nacional” devido às chuvas torrenciais e inundações que causaram a morte de pelo menos 30 pessoas na parte norte do país, danificaram milhares de casas e destruíram estradas e pontes.

A declaração foi feita pelo chefe do Centro Nacional de Gestão de Catástrofes e anunciada pelo Governo e permite que o executivo nacional coordene a resposta à catástrofe.

O maior impacto das chuvas torrenciais registou-se nas províncias do norte de Limpopo e Mpumalanga, onde ocorreram as mortes.

O Ministério da Governança Cooperativa e Assuntos Tradicionais da África do Sul disse que pelo menos três outras províncias também foram afetadas pelo mau tempo.

Partes da África do Sul, bem como os países vizinhos Moçambique e Zimbábue, sofreram chuvas fortes durante semanas, o que resultou em graves inundações no centro e sul de Moçambique e no norte da África do Sul.

Mais de 100 pessoas morreram nos três países desde o início das chuvas no final do ano passado.

As inundações no norte da África do Sul causaram o encerramento do Parque Nacional Kruger e a retirada de centenas de turistas e funcionários de acampamentos inundados para outras partes do parque.

A primeira-ministra da província de Limpopo disse que o mau tempo causou cerca de 240 milhões de dólares em danos na sua região, com muitas casas e edifícios completamente destruídos.

Mais de 100 pessoas morreram em inundações no ano passado na província de Cabo Oriental, no sul da África do Sul, enquanto mais de 400 morreram em inundações na província de KwaZulu-Natal em 2022.

