Encontrado corpo de jovem desaparecido no rio Guadiana, em Mértola

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As buscas decorreram na zona das Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola, depois de o adolescente ter desaparecido na água

O corpo do jovem de 16 anos que estava desaparecido no rio Guadiana foi encontrado na tarde deste sábado, 4 de julho, confirmou a CNN Portugal.

O adolescente terá desaparecido depois de ter ido a banhos na zona das Azenhas do Guadiana, no concelho de Mértola. As operações de busca foram coordenadas pelo capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António.

Na sequência dos trabalhos no local, o corpo foi detetado na água e retirado para o cais.

O óbito foi verificado pela delegada de saúde. Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado pelos Bombeiros Voluntários de Mértola para o Gabinete Médico-Legal de Évora.

O Gabinete de Psicologia do INEM está a prestar apoio.

O Comando Local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António tomou conta da ocorrência.