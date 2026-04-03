Estudante angolano morre por afogamento em barragem em Portugal

Agência Lusa , MJC
3 abr, 13:42
Ambulância do INEM (Getty)

O acidente aconteceu numa represa agrícola na ribeira de Corges, na localidade do Canhoso, na Covilhã

Um estudante angolano de 32 anos, natural do Lubango, província angolana da Huila, morreu por afogamento numa barragem, em Portugal, onde residia há cerca de 10 anos para prosseguir os estudos.

De acordo com a agência de notícias angolana Angop, o jovem, matriculado na Universidade da Beira Interior (UBI), afogou-se no dia 31 de março numa represa agrícola na ribeira de Corges, na localidade do Canhoso, na Covilhã.

Segundo relatos de testemunhas, Faustino Muetunda passeava com os amigos quando decidiu entrar na água para nadar, desaparecendo pouco depois.

As operações de busca mobilizaram meios da Proteção Civil, incluindo mergulhadores dos bombeiros, que localizaram o corpo no final da tarde do mesmo dia, tendo sido posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal da Covilhã, onde será realizada a autópsia.

O estudante frequentava um doutoramento em Engenharia Informática e tinha já concluído a licenciatura, segundo familiares, que indicaram que o jovem pretendia regressar a Angola após terminar a formação, com o objetivo de trabalhar na área da saúde mental.

De acordo com Manuel das Mangas, familiar da vítima, Faustino Muetunda desenvolvia investigação sobre sistemas inteligentes aplicados à saúde mental.

Até ao momento, segundo a Angop, não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias exatas do afogamento.

Foi entretanto lançada uma campanha de solidariedade para angariar fundos com vista à trasladação do corpo para Angola, tendo a família apelado ao apoio das autoridades e de cidadãos para viabilizar o regresso ao país de origem.

Temas: Afogamento Barragem Coimbra Estudante angolano

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