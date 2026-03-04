Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Há 2h e 2min

Decisão entrará em vigor a 26 de março

O Governo britânico anunciou esta quarta-feira que vai deixar de conceder vistos de estudo a afegãos, camaroneses, birmaneses e sudaneses, e alguns vistos de trabalho a afegãos, devido ao aumento de abusos no sistema.

"O nosso sistema de vistos não deve ser abusado. É por isso que estou a tomar a decisão sem precedentes de negar vistos aos cidadãos que procuram explorar a nossa generosidade", disse a secretária do Interior britânica, Shabana Mahmood, citada num comunicado do Ministério do Interior.

A decisão entrará em vigor a 26 de março, especificou o ministério.

O anúncio surge numa altura em que o governo trabalhista de Keir Starmer prometeu reduzir a imigração legal e ilegal, no meio da ascensão do partido anti-imigração Reform UK.

Os pedidos de asilo no Reino Unido atingiram um máximo histórico em 2024 (108.138 pedidos) antes de diminuírem ligeiramente em 2025 (100.625).

Londres justifica a decisão afirmando que os pedidos de asilo de pessoas que entraram legalmente no país "mais do que triplicaram desde 2021", atingindo quase 133.760.

Os pedidos de estudantes do Afeganistão, Camarões, Myanmar e Sudão aumentaram 470% entre 2021 e 2025, segundo o Ministério do Interior.

Os vistos de trabalho qualificado para afegãos também serão agora negados.

Segundo o Ministério do Interior, "são necessárias medidas drásticas", dado que o apoio financeiro aos requerentes de asilo custa anualmente aos contribuintes britânicos "mais de 4 mil milhões de libras" (4,6 mil milhões de euros).

Em novembro, o governo trabalhista anunciou uma ampla reforma da política de asilo, para desencorajar a chegada de migrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

A reforma, cujas disposições ainda têm de ser votadas no Parlamento, estipula, principalmente, que os refugiados terão de esperar 20 anos antes de poderem solicitar residência permanente.

Desde segunda-feira, o estatuto de refugiado no Reino Unido passou a ser concedido por um período renovável de 30 meses, em vez dos cinco anos anteriores, a todos os novos requerentes.