Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Agência Lusa , AM
Há 2h e 2min
Reino Unido (AP)

Decisão entrará em vigor a 26 de março

O Governo britânico anunciou esta quarta-feira que vai deixar de conceder vistos de estudo a afegãos, camaroneses, birmaneses e sudaneses, e alguns vistos de trabalho a afegãos, devido ao aumento de abusos no sistema.

"O nosso sistema de vistos não deve ser abusado. É por isso que estou a tomar a decisão sem precedentes de negar vistos aos cidadãos que procuram explorar a nossa generosidade", disse a secretária do Interior britânica, Shabana Mahmood, citada num comunicado do Ministério do Interior.

A decisão entrará em vigor a 26 de março, especificou o ministério.

O anúncio surge numa altura em que o governo trabalhista de Keir Starmer prometeu reduzir a imigração legal e ilegal, no meio da ascensão do partido anti-imigração Reform UK. 

Os pedidos de asilo no Reino Unido atingiram um máximo histórico em 2024 (108.138 pedidos) antes de diminuírem ligeiramente em 2025 (100.625).

Londres justifica a decisão afirmando que os pedidos de asilo de pessoas que entraram legalmente no país "mais do que triplicaram desde 2021", atingindo quase 133.760.

Os pedidos de estudantes do Afeganistão, Camarões, Myanmar e Sudão aumentaram 470% entre 2021 e 2025, segundo o Ministério do Interior.

Os vistos de trabalho qualificado para afegãos também serão agora negados.

Segundo o Ministério do Interior, "são necessárias medidas drásticas", dado que o apoio financeiro aos requerentes de asilo custa anualmente aos contribuintes britânicos "mais de 4 mil milhões de libras" (4,6 mil milhões de euros).

Em novembro, o governo trabalhista anunciou uma ampla reforma da política de asilo, para desencorajar a chegada de migrantes que atravessam o Canal da Mancha em pequenas embarcações.

A reforma, cujas disposições ainda têm de ser votadas no Parlamento, estipula, principalmente, que os refugiados terão de esperar 20 anos antes de poderem solicitar residência permanente.

Desde segunda-feira, o estatuto de refugiado no Reino Unido passou a ser concedido por um período renovável de 30 meses, em vez dos cinco anos anteriores, a todos os novos requerentes.

Temas: Afegãos Camaroneses Birmaneses Sudaneses Vistos de trabalho

Europa

"Amanhã Putin faz o que lhe apetece e nós não podemos dizer nada". Ataques de EUA e Israel ao Irão abriram um precedente "gravíssimo"

Há 51 min

Reino Unido suspende concessão de vistos de estudo para quatro países e vistos de trabalho para afegãos

Há 2h e 2min

Navio da frota fantasma da Rússia afunda-se no Mediterrâneo após incêndio

Há 2h e 22min

GUERRA AO MINUTO | "Não tenho a certeza se irei concorrer". Zelensky admite não se recandidatar após a guerra

Ontem às 21:59
Mais Europa

Mais Lidas

Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal

Ontem às 19:00

Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja

Ontem às 16:45

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

2 mar, 13:25

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Ontem às 07:30

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

2 mar, 20:00

A China deixou sozinho o seu maior parceiro no Médio Oriente. E ainda ninguém percebeu porquê

Ontem às 22:00

Primeiro os combustíveis, depois a inflação e, por fim, a prestação da casa: como o ataque ao Irão pode atingir Portugal

Ontem às 07:00

Câmaras de trânsito e torres de telefone hackeadas: como EUA e Israel conseguiram a oportunidade perfeita para matar Ali Khamenei

Ontem às 13:23

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

Irão está a colocar em prática um plano que foi traçado por Ali Khamenei - e por isso vem aí uma escalada do conflito

Ontem às 16:27

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00