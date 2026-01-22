Tempestades de chuva e neve matam nove crianças no Afeganistão

Agência Lusa , AM
Há 1h e 54min
Afeganistão (AP)

Há ainda vários feridos

As tempestades, com chuvas torrenciais e fortes nevões, no Afeganistão já provocaram a morte de nove crianças desde quarta-feira, informaram hoje os serviços de emergência e socorro locais deste país da Ásia central, incluindo na capital, Cabul.

Na província de Kandahar (sul), o telhado de um prédio residencial desabou durante uma tempestade acompanhada de fortes chuvas, e matou seis crianças na madrugada de quarta-feira.

No leste do território afegão, a chuva diluviana causou um deslizamento de terras na aldeia de Quraish, província de Nuristan, atingindo uma casa onde três crianças da mesma família morreram e outra criança e uma mulher ficaram feridos.

Noutras zonas, gelo e neve provocaram numerosos acidentes de viação, com feridos.

Temas: Afeganistão Neve Mortos Tempestades

Médio Oriente

Tempestades de chuva e neve matam nove crianças no Afeganistão

Há 1h e 54min

MÉDIO ORIENTE AO MINUTO | Jornalistas querem investigação a ataque mortal em Gaza

Hoje às 06:12

Edifícios da ONU em Jerusalém Oriental demolidos pelas autoridades de Israel

20 jan, 09:01

Trump convidou Putin e Lukashenko para fazerem parte do Conselho de Paz para Gaza

19 jan, 18:07
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22

Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Ontem às 10:37

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Ontem às 07:00

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Hoje às 07:00