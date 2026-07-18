Eis os aeroportos mais movimentados do mundo em 2025

Há 1h e 36min

O Aeroporto Hartsfield-Jackson, em Atlanta, voltou a ser o mais movimentado do mundo em 2025, enquanto o tráfego aéreo global atingiu um novo máximo, superando os níveis pré-pandemia

As classificações dos aeroportos mais movimentados do mundo em 2025 já são conhecidas. O tráfego aéreo global registou um crescimento significativo no ano passado e o aeroporto que ocupa o primeiro lugar manteve o título que detém há vários anos. No entanto, 2026 trouxe mais incerteza para o setor das viagens aéreas.

O número total de passageiros em todo o mundo deverá atingir os 9,8 mil milhões em 2025, de acordo com dados preliminares divulgados recentemente pelo Airports Council International (ACI). Trata-se de um aumento de 3,6% em relação a 2024 e de um crescimento de 7,3% face aos níveis registados antes da pandemia, em 2019. O ACI, uma federação do setor que representa mais de 2.200 aeroportos em 181 países, deverá divulgar os números finais do tráfego até ao final de julho.

O Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, principal centro de operações da Delta Air Lines na capital do estado da Geórgia, volta a ocupar o primeiro lugar mundial em tráfego de passageiros, com uns impressionantes 106,3 milhões de passageiros a utilizarem o aeroporto em 2025.

Embora seja um número impressionante, representa uma descida de 1,6% face ao total de 2024 e uma quebra de quase 4% em comparação com 2019.

O aeroporto de Atlanta deteve o título de aeroporto mais movimentado do mundo durante 27 dos últimos 28 anos, tendo perdido essa posição apenas em 2020, quando o tráfego aéreo colapsou no início da pandemia de Covid-19.

O Aeroporto Internacional do Dubai manteve o segundo lugar pelo terceiro ano consecutivo. Já o Aeroporto de Haneda, em Tóquio, subiu uma posição e alcançou o terceiro lugar em 2025. Dallas Fort Worth (4.º) e Xangai Pudong (5.º) completam o top cinco.

"De um modo geral, registámos crescimento em todas as regiões e esse crescimento foi realmente impulsionado pelo tráfego internacional", afirma Justin Erbacci, diretor-geral do ACI World, à CNN, acrescentando que o tráfego nos Estados Unidos começou recentemente a estabilizar, depois de vários anos de crescimento muito expressivo.

Embora o tráfego nos aeroportos mundiais tenha sido forte, há diversos fatores em jogo este ano - incluindo a geopolítica e uma economia global frágil - que tornam difícil prever como evoluirá o tráfego aéreo em 2026.

O Aeroporto do Dubai, que lidera uma classificação separada dos 10 aeroportos com mais passageiros internacionais, sofreu grandes perturbações operacionais em 2026 desde o início da guerra no Médio Oriente, à semelhança de outros aeroportos.

O Aeroporto Internacional do Dubai ocupa o segundo lugar entre os aeroportos mais movimentados do mundo desde 2023 e é o primeiro em número de passageiros internacionais. No entanto, a guerra no Médio Oriente provocou perturbações significativas nas suas operações este ano. (Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images)

Ainda é demasiado cedo para perceber exatamente até que ponto a guerra e a incerteza global irão afetar o tráfego aéreo, afirmou Erbacci. Mas, quanto mais tempo o conflito no Médio Oriente durar, maiores poderão ser os seus impactos.

Neste momento, o aumento do preço dos combustíveis está a provocar tarifas aéreas mais elevadas em todo o mundo e os passageiros têm procurado "rotas alternativas" para evitar locais que sofreram perturbações operacionais recentes, incluindo o Dubai.

O abastecimento de combustível é uma preocupação ainda maior para Erbacci.

"Se isto se prolongar muito mais tempo, começaremos a sentir pressão na disponibilidade efetiva de combustível, o que poderá influenciar as rotas que as companhias aéreas decidem operar", afirma Erbacci à CNN.

"Se a crise continuar durante mais alguns meses, isso também terá impacto na economia global e na inflação e poderá, ou não, afetar a predisposição das pessoas para viajar de avião, os destinos que escolhem ou a forma como viajam", acrescenta.

Para já, o desejo de viajar continua forte, afirma. O ACI espera que o crescimento mais acentuado se verifique em regiões como África, o Médio Oriente e a Ásia-Pacífico, enquanto a América do Norte e a Europa deverão continuar a crescer, embora de forma menos significativa.

O ACI prevê que "o crescimento continue e que o setor permaneça robusto, apesar das questões geopolíticas e da forma como estas poderão alterar o panorama, algo que nenhum de nós consegue compreender plenamente nesta fase", conclui Erbacci.

Os 10 aeroportos mais movimentados do mundo em tráfego de passageiros em 2025

1. Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL): 106,3 milhões de passageiros; descida de 1,6% face a 2024

2. Dubai (DBX): 95,2 milhões de passageiros; subida de 3,1%

3. Haneda, Tóquio (HND): 91,7 milhões de passageiros; subida de 6,7%

4. Dallas Fort Worth (DFW): 85,7 milhões de passageiros; descida de 2,5%

5. Xangai Pudong (PVG): 85 milhões de passageiros; subida de 10,7%

6. Chicago O’Hare (ORD): 84,8 milhões de passageiros; subida de 6%

7. Londres Heathrow (LHR): 84,5 milhões de passageiros; subida de 0,7%

8. Istambul (IST): 84,4 milhões de passageiros; subida de 5,5%

9. Guangzhou Baiyun (CAN): 83,6 milhões de passageiros; subida de 9,5%

10. Denver International (DEN): 82,4 milhões de passageiros; subida de 0,1%