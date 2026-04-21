Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

Há 1h e 49min

Auditoria feita por delegados europeus aos aeroportos de Lisboa e Porto, em dezembro, revelou falhas no controlo das fronteiras. A CNN Portugal teve acesso a um documento onde a Comissão Europeia identifica "graves deficiências" e deixa um conjunto de recomendações. Diz mesmo que o que foi detectado tem e pode vir a ter um impacto negativos noutros Estados-Membros

As palavras são fortes e estão escritas. Uma auditoria surpresa da Comissão Europeia aos aeroportos de Lisboa e do Porto, em dezembro de 2025, revela "graves deficiências" na realização dos controlos nas fronteiras. A CNN Portugal teve acesso a um documento onde a Comissão Europeia considera que o que foi detectado tem e pode vir a ter um impacto negativo noutros Estados-Membros e representar um risco de segurança para o espaço Schengen. Por isso mesmo, adverte que o país deve tomar medidas corretivas no mais curto prazo possível, dando prioridade aos seguintes pontos: qualidade dos controlos fronteiriços, capacidade de detetar fraudes documentais, formação em matéria de controlo fronteiriço e afetação de recursos humanos.

Entre as falhas encontradas, essencialmente em Lisboa, os delegados referem algumas preocupações específicas: a baixa qualidade dos controlos de primeira e segunda linha, os tempos excessivos de espera, o abrandamento sistemático e não notificado dos controlos de fronteira, o que levou a que não fossem realizados controlos nas saídas. É certo que as visitas se realizaram em dezembro e o sistema voltou a ser implementado agora em abril, todavia, a continuação de problemas, que ainda levam à suspensão da recolha de dados biométricos nas partidas, permite questionar quais as recomendações que foram levadas a cabo.

Nos dias 15 e 16 de dezembro de 2025, uma delegação da Comissão Europeia fez uma visita surpresa aos aeroportos de Lisboa e do Porto, respetivamente. O que os delegados encontraram não os deixou satisfeitos. Falam em "graves deficiências". Foi feito um aviso após a auditoria e, agora em março, foi votado um resumo do primeiro relatório, sendo que este resumo também já foi enviado para Portugal. Também aqui estão detalhadas as "graves deficiências" encontradas e estão indicadas 14 recomendações a serem cumpridas, de forma a garantir a implementação eficaz do Entry/Exit System (EES) - Sistema de Entrada/Saída no espaço Schengen, o novo sistema europeu de controlo de fronteiras.

E porque considera a Comissão Europeia que estas falhas podem ser um risco? Porque considera o aeroporto de Lisboa crucial, por ser um dos pontos de passagem fronteiriços aéreos mais importantes do espaço Schengen. Não só pelo volume de passageiros, mas também pelas ligações aéreas com África e América do Sul, que apresentam riscos migratórios significativos. No ano passado, o tráfego extracomunitário no aeroporto de Lisboa ascendeu a quase 12 milhões de passageiros.

A CNN Portugal contactou a Direção Nacional da PSP, o Sistema de Segurança Interna, o Ministério da Administração Interna e o Ministério da Presidência para saber que recomendações da Comissão Europeia já estavam a ser cumpridas, mas até à publicação deste artigo não obteve esclarecimentos.

No entanto, a Direção Nacional da PSP acabou por responder ao pedido de informação e explicou que "na sequência da avaliação Schengen realizada no Aeroporto de Lisboa, encontra-se em curso a execução do respetivo plano de ação corretiva, em linha com o mecanismo europeu de avaliação e monitorização, sendo a coordenação efetuada pelo Sistema de Segurança Interna".

Sendo que "este processo insere-se na fase de acompanhamento das recomendações formuladas, tendo em vista assegurar a cabal aplicação das normas Schengen", lê-se ainda na resposta.

A PSP garante também que "no tocante às medidas da responsabilidade da PSP, em termos de harmonização de procedimentos, reforço de meios e de capacidades, muitas das medidas estão já implementadas ou em curso dentro do calendário definido". E ainda que "a implementação do EES não afeta a implementação das medidas em curso relativas à avaliação Schengen".

Segundo o documento, Portugal deveria enviar relatórios trimestrais do seu plano de execução até que a Comissão considerasse que todas as recomendações estavam integralmente implementadas.

As recomendações

Entre as 14 recomendações feitas pela Comissão Europeia encontramos, por exemplo, a existência de um número suficiente de peritos em documentação com formação adequada e criar uma capacidade nacional para detetar fraudes documentais.

Garantir que existem controlos fronteiriços automáticos para todas as pessoas que atravessam a fronteira externa no Aeroporto de Lisboa até 30 de abril de 2026. Que todos os guardas sejam sensíveis a perfis e indicadores de risco. Que todas as boxes tenham equipamento disponível para detetar falsificações.

A Comissão Europeia pedia ainda que a flexibilização dos controlos fronteiriços, ou a sua simplificação, apenas acontecesse perante circunstâncias excecionais e imprevistas, além de que, os controlos sistemáticos fossem assegurados. E até 30 de abril teria de ser enviado um relatório sobre todos os casos de flexibilização.

Tal como, adotar procedimentos para recolher discretamente informação quando o sistema emite um alerta nos e-gates para não comprometer a natureza desses controlos, quando surge alguma suspeita.