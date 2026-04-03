Foi inaugurado um megaaeroporto na Índia. Só precisa é de voos

3 abr, 11:00

O país mais populoso do mundo — e que é o terceiro maior mercado de aviação — está numa fase de franca expansão, investindo em força em infraestruturas

É um dos mais ambiciosos projetos de aviação, tendo inclusive sido considerado um dos maiores do sul da Ásia. Acaba de ser inaugurado, mais de quatro anos depois de o primeiro-ministro Narendra Modi ter dado início oficial ao projeto.

“Estou feliz por ter tido o privilégio de lançar a primeira pedra deste aeroporto e também por poder inaugurá-lo”, afirmou Modi numa cerimónia que teve lugar neste aeroporto a 28 de março.

O anúncio traz uma publicidade que é muito necessária para a indústria da aviação indiana: a mesma enfrenta dificuldades, sobretudo numa altura em que o mundo lida com a escassez de combustível em plena guerra dos EUA e Israel com o Irão, que levou ao bloqueio da saída de muitos navios que transportavam petróleo do Médio Oriente.

O Aeroporto Internacional de Noida, com o indicativo DXN, está localizado na região metropolitana de Deli. O estado de Uttar Pradesh, que acolhe esta infraestrutura, torna-se agora o primeiro da Índia a ter cinco aeroportos internacionais.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, inaugurou a primeira fase do Aeroporto Internacional de Noida a 28 de março de 2026 (Sunil Ghosh/Hindustan Times/SIPA)

Trata-se do mais significativo passo para a aviação indiana desde a inauguração do Aeroporto Internacional de Navi Mumbai, que teve lugar em outubro, servindo a capital financeira do país.

O país mais populoso do mundo — e que é o terceiro maior mercado de aviação — está numa fase de franca expansão, investindo em força em infraestruturas.

Contudo, por agora, o Aeroporto Internacional de Noida está longe de alcançar em pleno o seu potencial. Os voos só devem arrancar em meados de abril e os serviços serão implementados de forma gradual, tendo em mente o objetivo inicial de acomodar 12 milhões de passageiros por ano. Este número deverá, depois, subir até aos 70 milhões até 2050 — valor que ultrapassaria os passageiros transportados no período anterior à guerra naquele que é atualmente o aeroporto mais movimentado do mundo, o Aeroporto Internacional do Dubai.

O custo total do aeroporto foi de 296 mil milhões de rupias (2,7 mil milhões de euros). A inauguração, que estava inicialmente prevista para setembro de 2024, acabou por ser adiada várias vezes, até o equipamento ser finalmente declarado operacional.

O Aeroporto Internacional de Noida já teve várias vidas. Foi, inicialmente, concebido como Aeroporto Internacional Taj em 2001. Contudo, o planeamento propriamente dito começaria em 2018 e 2019.

Mesmo que o nome tenha mudado, a intenção manteve-se. Subhash Goyal, presidente da Comissão de Aviação e Turismo da Índia, explica que a localização de Noida, a sul de Deli, facilita o acesso ao Taj Mahal, que é Património Mundial da UNESCO e atrai turistas à cidade de Agra todos os anos. Deli, Agra e Jaipur formam o chamado "triângulo dourado", explorado por muitos dos viajantes que visitam a Índia pela primeira vez.

“Este aeroporto já devia ter sido construído há muito tempo”, diz Goyal.

Balcões de check-in e alfândega no embarque do Aeroporto Internacional de Noida (Sunil Ghosh/Hindustan Times/Getty Images)

A Índia não esconde o seu desejo de competir com outros mercados turísticos de primeira linha. Grandes cidades como Paris, Pequim ou Nova Iorque têm pelo menos dois aeroportos, o que ajuda a dispersar as multidões.

O objetivo do Aeroporto Internacional de Noida passa por "ligar a região metropolitana de Deli e o oeste de Uttar Pradesh com outras cidades da Índia e do mundo", segundo um comunicado de imprensa do próprio aeroporto. Uttar Pradesh é o bastião eleitoral de Modi. Além disso, o seu governo, do partido Bharatiya Janata Party (BJP), tem estado empenhado em desenvolver as cidades de média dimensão da Índia.

“Vão partir daqui aviões para todo o mundo. Este aeroporto tornar-se-á também um símbolo de um estado de Uttar Pradesh desenvolvido”, afirmou Modi. “Noida está hoje pronto para receber o mundo inteiro. Toda a região está a fortalecer a vontade da [nossa política] Aatmanirbhar Bharat”.

Aatmanirbhar Bharat, que significa “Índia autossuficiente”, é uma das políticas fundamentais de Modi, com o objetivo de transformar o país numa nação que já não depende do exterior no que diz respeito à tecnologia e à produção.

Esta imagem mostra uma vista aérea de como vai ficar o Aeroporto Internacional de Noida quando a sua próxima fase estiver concluída (NIA)

Localizado na cidade de Jewar, a cerca de 80 quilómetros a sudeste de Nova Deli, as autoridades esperam que o novo aeroporto de Noida ajude a aliviar o congestionamento no Aeroporto Internacional Indira Gandhi. Apesar dos esforços para competir com os mercados internacionais, o setor da aviação da Índia tem enfrentado dificuldades em satisfazer a procura.

Contudo, o analista de aviação Sanjay Lazar, também indiano, alerta que o novo aeroporto não será uma solução mágica, sobretudo no que diz respeito ao tráfego da capital.

“A interconetividade ainda não está totalmente concluída, mas há uma via rápida que está pronta e que deverá ser uma grande vantagem”, refere. “Idealmente, devia existir um comboio de alta velocidade ou um metro a ligar os aeroportos a Deli”.

Ainda assim, a Índia continua a investir nos seus sonhos para a aviação, com Modi a liderar esta iniciativa. Na cerimónia de inauguração do Aeroporto Internacional de Navi Mumbai, no ano passado, o responsável salientou que, em 2014, a Índia possuía 74 aeroportos. Hoje, mais de uma década depois, são 160 - e este número continua a crescer.

“A aviação está em forte expansão na Índia”, diz o analista Lazar. “E assim vai continuar, pelo menos, nas próximas duas décadas”.