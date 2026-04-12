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Recolha de biometria nos aeroportos é interrompida quando tempo de espera é elevado

Agência Lusa , WL
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Explicação dada pela PSP num fim de semana marcado por muita confusão nos aeroportos nacionais

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A recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto foi suspensa no fim de semana quando o tempo de espera estava elevado, explicou hoje a PSP, garantindo que a suspensão não influencia a segurança.

“Sempre que ultrapassarmos o tempo de referência, nós automaticamente vamos suspender a recolha biométrica”, explicou à Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, acrescentando que “a recolha biométrica não influencia em nada o controlo de fronteira habitual” e que estão a ser cumpridos todos os protocolos do código de fronteiras do Espaço Schengen.

A recolha foi suspensa esta manhã no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e no aeroporto Gago Coutinho, em Faro, e voltou a ser reposta ao início da tarde tendo sido entretanto interrompida novamente devido ao elevado número de pessoas em espera, acrescentou a mesma fonte.

A suspensão da biometria é uma decisão operacional, explicou ainda o porta-voz da PSP, garantindo que “o controlo de partidas está a ser feito com segurança, no modelo habitual e cumprindo os protocolos definidos”, mas sem recolha de dados biométricos.

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Sempre que o tempo de referência é retomado e os passageiros não ficam em risco de perder o respetivo voo, o sistema é novamente reativado.

No sábado, a recolha de dados biométricos já tinha sido suspensa durante a manhã para evitar que os passageiros perdessem os seus voos devido às longas filas.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementado na UE de forma faseada desde outubro de 2025, passando a funcionar a 100% desde sexta-feira.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

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No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.

Temas: Aeroportos Controlo PSP

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