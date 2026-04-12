Recolha de biometria nos aeroportos é interrompida quando tempo de espera é elevado

Há 1h e 7min

Explicação dada pela PSP num fim de semana marcado por muita confusão nos aeroportos nacionais

A recolha de biometria nas partidas dos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto foi suspensa no fim de semana quando o tempo de espera estava elevado, explicou hoje a PSP, garantindo que a suspensão não influencia a segurança.

“Sempre que ultrapassarmos o tempo de referência, nós automaticamente vamos suspender a recolha biométrica”, explicou à Lusa o porta-voz da PSP, Sérgio Soares, acrescentando que “a recolha biométrica não influencia em nada o controlo de fronteira habitual” e que estão a ser cumpridos todos os protocolos do código de fronteiras do Espaço Schengen.

A recolha foi suspensa esta manhã no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e no aeroporto Gago Coutinho, em Faro, e voltou a ser reposta ao início da tarde tendo sido entretanto interrompida novamente devido ao elevado número de pessoas em espera, acrescentou a mesma fonte.

A suspensão da biometria é uma decisão operacional, explicou ainda o porta-voz da PSP, garantindo que “o controlo de partidas está a ser feito com segurança, no modelo habitual e cumprindo os protocolos definidos”, mas sem recolha de dados biométricos.

Sempre que o tempo de referência é retomado e os passageiros não ficam em risco de perder o respetivo voo, o sistema é novamente reativado.

No sábado, a recolha de dados biométricos já tinha sido suspensa durante a manhã para evitar que os passageiros perdessem os seus voos devido às longas filas.

O Sistema Europeu de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) é um sistema automatizado da União Europeia que substitui o carimbo no passaporte pelo registo digital de dados biométricos (foto e impressões digitais) para cidadãos não pertencentes à União Europeia e está a ser implementado na UE de forma faseada desde outubro de 2025, passando a funcionar a 100% desde sexta-feira.

Este novo sistema entrou em funcionamento em 12 de outubro em Portugal e nos restantes países do espaço Schengen e, desde então, os tempos de espera nas fronteiras aéreas agravaram-se, principalmente no aeroporto de Lisboa, com os passageiros a terem de esperar, por vezes, várias horas.

A introdução em 10 de dezembro nos aeroportos portugueses da segunda fase do EES, que consiste na recolha de dados biométricos, causou ainda mais constrangimentos no aeroporto de Lisboa.

No final de dezembro, o Governo anunciou medidas de contingência no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para reduzir os tempos de espera na zona das chegadas, nomeadamente a suspensão por três meses do EES, que entretanto voltou a funcionar.